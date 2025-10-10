Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia - Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit, la plecarea lui Dinamo pentru amicalul cu FK Pelister Bitola (Macedonia de Nord), despre evoluţia lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) în meciul România – Moldova 2-1.

Căpitanul “câinilor” a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Ianis Hagi (26 de ani), care a purtat banderola la partida tricolorilor cu Moldova.

Zeljko Kopic, despre debutul lui Cîrjan la naţională: “Sunt foarte mândru de el”

“(n.r: despre debutul lui Cîrjan pentru echipa naţională) Sunt, în primul rând, foarte fericit, foarte mândru de el, de tot ceea ce a făcut de când a ajuns la Dinamo. Aceste minute pe care le-a primit la echipa naţională le merita din plin. Sunt satisfăcut de cum a intrat în meci, de personalitatea lui, a jucat foarte bine şi sunt foarte fericit pentru el.

Sper ca toţi jucătorii convocaţi la naţională să se întoarcă sănătoşi, fără accidentări, să avem o pregătire bună pentru derby-ul cu Rapid.

Ar fi uimitor să ajungem în cupele europene. Suntem fericiţi cu locul în care suntem, vom lupta. Încă e devreme. Cu fiecare performanţă, aşteptările vor fi din ce în ce mai mari. Primul obiectiv e să fim în play-off, apoi vom vedea ce vom obţine la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic pe aeroportul Otopeni.