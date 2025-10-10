Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia - Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit, la plecarea lui Dinamo pentru amicalul cu FK Pelister Bitola (Macedonia de Nord), despre evoluţia lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) în meciul România – Moldova 2-1.
Căpitanul “câinilor” a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Ianis Hagi (26 de ani), care a purtat banderola la partida tricolorilor cu Moldova.
Zeljko Kopic, despre debutul lui Cîrjan la naţională: “Sunt foarte mândru de el”
“(n.r: despre debutul lui Cîrjan pentru echipa naţională) Sunt, în primul rând, foarte fericit, foarte mândru de el, de tot ceea ce a făcut de când a ajuns la Dinamo. Aceste minute pe care le-a primit la echipa naţională le merita din plin. Sunt satisfăcut de cum a intrat în meci, de personalitatea lui, a jucat foarte bine şi sunt foarte fericit pentru el.
Sper ca toţi jucătorii convocaţi la naţională să se întoarcă sănătoşi, fără accidentări, să avem o pregătire bună pentru derby-ul cu Rapid.
Ar fi uimitor să ajungem în cupele europene. Suntem fericiţi cu locul în care suntem, vom lupta. Încă e devreme. Cu fiecare performanţă, aşteptările vor fi din ce în ce mai mari. Primul obiectiv e să fim în play-off, apoi vom vedea ce vom obţine la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic pe aeroportul Otopeni.
Raul Opruţ şi Cătălin Cîrjan sunt jucătorii lui Dinamo care fac parte din lotul naţionalei pentru partidele cu Moldova şi Austria. Meciul crucial România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Tricolorii îşi joacă ultima şansă pentru primul loc în meciul de acasă cu Austria. Naţionala lui Ralf Rangnick e pe primul loc, cu maximum de puncte după 5 meciuri. România e pe 3, cu 7 puncte după 5 meciuri. Pe 2 e Bosnia, cu 13 puncte.
Ce a spus Kopic despre amicalul “câinilor”
Echipa FK Pelister Bitola, din Macedonia de Nord, sărbătoreşte 80 de ani. Amicalul cu Dinamo va fi unul special pentru “câini”.
“E important pentru noi, în această pauză generată de echipele naţionale, să jucăm un meci. Mirko Ivanovski, fostul jucător al lui Dinamo şi fostul meu jucător în Croaţia, m-a contactat în urmă cu câteva luni. Am vorbit cu preşedintele clubului (n.r: Andrei Nicolescu), cu oficialii noştri şi am agreat să mergem acolo la sărbătoarea lor.
(n.r: Mergeţi cu jucători tineri) Da, pentru că o parte din jucători au fost convocaţi la echipa naţională, alţii au avut antrenamente intense săptămâna asta. Cei care au rămas vor avea antrenamente în plus la Săftica.
Am completat lotul cu jucători tineri, e o bună ocazie pentru mine să le dau minute. Cred că va fi o experienţă bună pentru ei toţi”, a declarat Zeljko Kopic.
