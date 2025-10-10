Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia

Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia

Bogdan Stănescu Publicat: 10 octombrie 2025, 16:52

Comentarii
Reacţia lui Zeljko Kopic după ce Cătălin Cîrjan a debutat la naţională! Ce a spus despre evoluţia acestuia

Zeljko Kopic / AntenaSport

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit, la plecarea lui Dinamo pentru amicalul cu FK Pelister Bitola (Macedonia de Nord), despre evoluţia lui Cătălin Cîrjan (22 de ani) în meciul România – Moldova 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul “câinilor” a fost introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Ianis Hagi (26 de ani), care a purtat banderola la partida tricolorilor cu Moldova.

Zeljko Kopic, despre debutul lui Cîrjan la naţională: “Sunt foarte mândru de el”

(n.r: despre debutul lui Cîrjan pentru echipa naţională) Sunt, în primul rând, foarte fericit, foarte mândru de el, de tot ceea ce a făcut de când a ajuns la Dinamo. Aceste minute pe care le-a primit la echipa naţională le merita din plin. Sunt satisfăcut de cum a intrat în meci, de personalitatea lui, a jucat foarte bine şi sunt foarte fericit pentru el.

Sper ca toţi jucătorii convocaţi la naţională să se întoarcă sănătoşi, fără accidentări, să avem o pregătire bună pentru derby-ul cu Rapid.

Ar fi uimitor să ajungem în cupele europene. Suntem fericiţi cu locul în care suntem, vom lupta. Încă e devreme. Cu fiecare performanţă, aşteptările vor fi din ce în ce mai mari. Primul obiectiv e să fim în play-off, apoi vom vedea ce vom obţine la finalul sezonului”, a declarat Zeljko Kopic pe aeroportul Otopeni.

Reclamă
Reclamă

Raul Opruţ şi Cătălin Cîrjan sunt jucătorii lui Dinamo care fac parte din lotul naţionalei pentru partidele cu Moldova şi Austria. Meciul crucial România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Tricolorii îşi joacă ultima şansă pentru primul loc în meciul de acasă cu Austria. Naţionala lui Ralf Rangnick e pe primul loc, cu maximum de puncte după 5 meciuri. România e pe 3, cu 7 puncte după 5 meciuri. Pe 2 e Bosnia, cu 13 puncte.

Ce a spus Kopic despre amicalul “câinilor”

Echipa FK Pelister Bitola, din Macedonia de Nord, sărbătoreşte 80 de ani. Amicalul cu Dinamo va fi unul special pentru “câini”.

“E important pentru noi, în această pauză generată de echipele naţionale, să jucăm un meci. Mirko Ivanovski, fostul jucător al lui Dinamo şi fostul meu jucător în Croaţia, m-a contactat în urmă cu câteva luni. Am vorbit cu preşedintele clubului (n.r: Andrei Nicolescu), cu oficialii noştri şi am agreat să mergem acolo la sărbătoarea lor.

Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi HamasPunctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
Reclamă

(n.r: Mergeţi cu jucători tineri) Da, pentru că o parte din jucători au fost convocaţi la echipa naţională, alţii au avut antrenamente intense săptămâna asta. Cei care au rămas vor avea antrenamente în plus la Săftica.

Am completat lotul cu jucători tineri, e o bună ocazie pentru mine să le dau minute. Cred că va fi o experienţă bună pentru ei toţi”, a declarat Zeljko Kopic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Observator
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
Fanatik.ro
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
17:56
Iga Swiatek, eliminare fulgerătoare de la Wuhan! Cum arată tabloul semifinalelor
17:51
LIVE SCORERomânia U20 – Cehia U20 2-1. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna
17:27
EXCLUSIVDetalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot!
17:21
A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie
17:04
Un jucător important al FCSB-ului s-a accidentat! Mihai Stoica: “A ieşit din antrenament”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor