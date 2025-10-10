AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie de pe as.ro.

Anunțul lui Lucescu

Mircea Lucescu a vorbit din nou despre plecarea de la națională, după victoria din amicalul cu Moldova: „Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”, a spus selecționerul.

Austriecii, cu ochii pe România

Selecționerul Austriei a stat cu ochii pe România, înaintea meciului care e în direct pe Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, de la 21:45: „O echipă foarte bună fizic”, a declarat Rangnick.

Becali l-a certat pe finul Rădoi

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Gigi Becali l-a certat pe finul Mirel Rădoi: „I se întunecă mintea”, a spus patronul FCSB-ului.

Chivu, lăudat de Ibrahimovic

Cristi Chivu a fost lăudat de fostul coechipier, Zlatan Ibrahimovic: „E un campion. Dar sper să nu câștige”, a spus suedezul, care în prezent e în conducerea lui AC Milan.