AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie - Antena Sport

Publicat: 10 octombrie 2025, 17:10

Mircea Lucescu, pe banca României - Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 10 octombrie de pe as.ro.

  1. Anunțul lui Lucescu 

Mircea Lucescu a vorbit din nou despre plecarea de la națională, după victoria din amicalul cu Moldova: „Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul”, a spus selecționerul. 

  1. Austriecii, cu ochii pe România

Selecționerul Austriei a stat cu ochii pe România, înaintea meciului care e în direct pe Antena 1 și pe AntenaPLAY duminică, de la 21:45: „O echipă foarte bună fizic”, a declarat Rangnick. 

  1. Becali l-a certat pe finul Rădoi

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Gigi Becali l-a certat pe finul Mirel Rădoi: „I se întunecă mintea”, a spus patronul FCSB-ului.  

  1. Chivu, lăudat de Ibrahimovic

Cristi Chivu a fost lăudat de fostul coechipier, Zlatan Ibrahimovic: „E un campion. Dar sper să nu câștige”, a spus suedezul, care în prezent e în conducerea lui AC Milan. 

  1. Probleme pentruLeBron

LeBron James ratează startul de sezon din NBA, competiție care se vede exclusiv pe AntenaPLAY din 21 octombrie. Starul lui LA Lakers e OUT pentru cel puțin trei săptămâni. 

