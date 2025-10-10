„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial” - Antena Sport

„Tricolorul” lăudat după victoria naționalei României cu Moldova, scor 2-1, a fost Olimpiu Moruțan. Mijlocașul revenit la națională după șapte luni a oferit ambele pase decisive la golurile marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, în amicalul de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Rusescu l-a numit pe Olimpiu Moruțan ca fiind „un real câștig” pentru națională, ținând cont că urmează duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” România – Austria

Raul Rusescu a subliniat pasa superbă pe care Olimpiu Moruțan i-a dat-o lui Ianis Hagi, la golul din minutul 44. Fostul internațional l-a lăudat și pe fiul „Regelui”, care a fost căpitan și decar, în lipsa lui Nicolae Stanciu, în amicalul cu Moldova.

„S-au întâmplat lucrurile la care mă așteptam să se întâmple. Am avut un meci amical pe care l-am jucat din obligație.

Am văzut 4 debutanți, mulți fotbaliști din campionatul intern, jucători care au revenit după accidentări și care au avut nevoie de o perioadă mai lungă să-și revină.