„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial” - Antena Sport

„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” cu Austria: „E un real câștig. A fost genial”

Publicat: 10 octombrie 2025, 14:25

Tricolorul” lăudat înaintea meciului de foc” cu Austria: E un real câștig. A fost genial”

Jucătorii României, la finalul unui meci/ Sport Pictures

„Tricolorul” lăudat după victoria naționalei României cu Moldova, scor 2-1, a fost Olimpiu Moruțan. Mijlocașul revenit la națională după șapte luni a oferit ambele pase decisive la golurile marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, în amicalul de pe Arena Națională. 

Raul Rusescu l-a numit pe Olimpiu Moruțan ca fiind „un real câștig” pentru națională, ținând cont că urmează duelul „de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

„Tricolorul” lăudat înaintea meciului „de foc” România – Austria 

Raul Rusescu a subliniat pasa superbă pe care Olimpiu Moruțan i-a dat-o lui Ianis Hagi, la golul din minutul 44. Fostul internațional l-a lăudat și pe fiul „Regelui”, care a fost căpitan și decar, în lipsa lui Nicolae Stanciu, în amicalul cu Moldova. 

„S-au întâmplat lucrurile la care mă așteptam să se întâmple. Am avut un meci amical pe care l-am jucat din obligație. 

Am văzut 4 debutanți, mulți fotbaliști din campionatul intern, jucători care au revenit după accidentări și care au avut nevoie de o perioadă mai lungă să-și revină. 

Mă refer la Moruțan – un real câștig, foarte bun aseară. Pasa la golul lui Ianis Hagi a fost genială. Mă bucur pentru el, știam că are calitate la pasă. Și Ianis Hagi a făcut o partidă excelentă”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro. 

Olimpiu Moruțan, după România – Moldova 2-1: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare” 

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Austria, într-un meci amical. Mijlocașul a oferit două pase decisive, la reușitele lui Louis Munteanu și Ianis Hagi, el revenind la națională după o pauză de șapte luni.  

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta și să ne pregătim foarte bine mental pentru Austria. Avem nevoie să facem un meci bun și să câștigăm.  

[Duminică] va trebui să ne motivăm cum am mai făcut-o în trecut, să jucăm împreună, să muncim pentru echipă. Dacă o să fim 100% împreună, o să reușim să facem un meci bun și să scoatem un rezultat mare.  

Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa, sunt foarte bucuros că am reintrat în grup și sper să continui pe acest drum, să-mi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte lungă, îmi doresc să revin și fizic 100%”, a declarat Olimpiu Moruțan, după România – Moldova 2-1. 

