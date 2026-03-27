UEFA face anunțul oficial: când vor avea loc semifinalele UCL și finala

UEFA a publicat programul meciurilor din semifinalele actualei ediţii a Ligii Campionilor, care se vor disputa la finalul lunii aprilie și începutul lunii mai.
Finala UEFA Champions League va avea loc pe 30 mai, pe stadionul Puskas Arena din Budapesta, de la ora 19.00.
Când se joacă semifinalele
Astfel, prima partidă din această fază a competiţiei va fi cea dintre câştigătoarele partidelor Paris Saint-Germain – FC Liverpool şi Real Madrid – Bayern Munchen, care se va disputa marţi 28 aprilie, la ora 22:00.
Celălalt duel din manşa întâi a semifinalelor Champions League va fi cel dintre învingătoarele partidelor FC Barcelona – Atletico Madrid şi Sporting Lisabona – Arsenal Londra, programat a doua zi, miercuri pe 29 aprilie.
În manşa secundă, ordinea meciurilor se va schimba. Astfel, marţi 5 mai se va disputa întâlnirea dintre câştigătoarele duelurilor Sporting – Arsenal şi Barca – Atletico, în timp ce miercuri 6 iulie se vor înfrunta învingătoarele partidelor Real – Bayern şi PSG – Liverpool.
După cum s-a anunţat anterior, meciurile din sferturile de finală vor avea loc în prima parte a lunii viitoare, după următorul program:
Marţi 7 aprilie
Sporting Lisabona – Arsenal Londra
Real Madrid – Bayern Munchen
Miercuri 8 aprilie
FC Barcelona – Atletico Madrid
Paris Saint-Germain – FC Liverpool
Partidele retur sunt programate în data de 14 aprilie, pe Estadio Metropolitano şi Anfield, şi pe 15 aprilie, pe Emirates Stadium şi Allianz Arena.
