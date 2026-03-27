“A părut un adio”. Trei “tricolori”, OUT de la naţională după eşecul cu Turcia: “Mulţi vin din spate”

Basarab Panduru a reacţionat, după ce Turcia a învins România cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional crede că trei “tricolori” sunt aproape de o retragere de la naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a analizat discursul lui Nicolae Stanciu şi a subliniat faptul că acesta şi-a făcut treaba de fiecare dată când a fost convocat la naţională. “Pandi” crede că mijlocaşul de 32 de ani şi-a luat “adio” de la naţională, după eşecul de la Istanbul.

Trei “tricolori” pot fi OUT de la naţională după eşecul cu Turcia

Pe lângă Nicolae Stanciu, Basarab Panduru crede că şi Nicuşor Bancu şi Andrei Burcă se apropie de finalul carierelor lor la echipa naţională. “Pandi” a subliniat că sunt mulţi jucători care vin din urmă şi pot face pasul sub “tricolor”.

“La fundaşii centrali, Drăguşin bănuiesc că va fi titular la naţională mulţi ani de acum, dacă rămâne la nivelul ăsta mare de Premier League. (n.r. – Selecţionerul) Cel care va veni se va gândi, probabil, la cineva lângă Drăguşin, pentru că Burcă are o vârstă şi probabil că acolo se va întâmpla ceva, va veni cineva.

La mijloc, Dragomir probabil că va fi în continuare, dacă joacă la echipa de club. E foarte muncitor, păcat că a luat galben la început şi nu ştiu dacă jocul lui a fost influenţat de acel cartonaş. Man, Mihăilă, Bîrligea, Ianis sunt tineri, aşa că avem jucători, important e să facem o echipă competitivă, cu care să câştigăm meciuri contra unor echipe de valoarea Turciei.