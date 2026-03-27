“A părut un adio”. Trei “tricolori”, OUT de la naţională după eşecul cu Turcia: “Mulţi vin din spate”

Basarab Panduru a reacţionat, după ce Turcia a învins România cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional crede că trei “tricolori” sunt aproape de o retragere de la naţională.
Basarab Panduru a analizat discursul lui Nicolae Stanciu şi a subliniat faptul că acesta şi-a făcut treaba de fiecare dată când a fost convocat la naţională. “Pandi” crede că mijlocaşul de 32 de ani şi-a luat “adio” de la naţională, după eşecul de la Istanbul.
Trei “tricolori” pot fi OUT de la naţională după eşecul cu Turcia
Pe lângă Nicolae Stanciu, Basarab Panduru crede că şi Nicuşor Bancu şi Andrei Burcă se apropie de finalul carierelor lor la echipa naţională. “Pandi” a subliniat că sunt mulţi jucători care vin din urmă şi pot face pasul sub “tricolor”.
“La fundaşii centrali, Drăguşin bănuiesc că va fi titular la naţională mulţi ani de acum, dacă rămâne la nivelul ăsta mare de Premier League. (n.r. – Selecţionerul) Cel care va veni se va gândi, probabil, la cineva lângă Drăguşin, pentru că Burcă are o vârstă şi probabil că acolo se va întâmpla ceva, va veni cineva.
La mijloc, Dragomir probabil că va fi în continuare, dacă joacă la echipa de club. E foarte muncitor, păcat că a luat galben la început şi nu ştiu dacă jocul lui a fost influenţat de acel cartonaş. Man, Mihăilă, Bîrligea, Ianis sunt tineri, aşa că avem jucători, important e să facem o echipă competitivă, cu care să câştigăm meciuri contra unor echipe de valoarea Turciei.
Bîrligea era prea singur ca să facă mari lucruri şi, atât timp cât era marcat de doi fundaşi care au jucat înţelept fiecare fază, atunci e greu să ai posesia şi să mai faci ceva. A atins mingea de puţine ori, dar poate e şi normal la jocul din seara asta.
Burcă şi-a făcut treaba de fiecare dată. Poate (n.r. – să fie un semn de întrebare) şi la Stanciu, nu ştiu Bancu cât mai poate de acum, dar aşa, în mare, şapte, opt cred că… aceeaşi. Vine Drăguş, dacă e apt şi joacă la echipa de club.
Mulţi care vin din spate şi care chiar ar putea deveni titulari nu ştiu dacă sunt. Tineri avem, promisiuni avem, acum depinde de fiecare în parte cum se va dezvolta. Uite, Coubiş este luat la naţională după puţine meciuri în care a impresionat la U Cluj, iar toată lumea îl vede viitorul fundaş al naţionalei. Vom vedea dacă va fi aşa.
Îl apreciez pe Stanciu şi ţin multe la el. Mi s-a părut un adio pe care ni-l spune în seara asta pentru echipa naţională. Ne spune că joacă în China, că îi este tot mai greu şi are o vârstă, iar la următoarea calificare că nu ştie dacă va mai fi. Îl cred 100%, că de fiecare dată când a venit, atât cât a putut… Nu a fost Gică Hagi, dar a fost mereu un om care, când a intrat pe teren, şi-a făcut datoria”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Turcia – România 1-0.
