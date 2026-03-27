“L-a urmărit ghinionul pe Lucescu”. Mihai Stoica a remarcat doi “tricolori”, după eşecul cu Turcia: “Au dat totul”

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 13:44

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a remarcat doi “tricolori”, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinalele play-off-ului de Wordl Cup 2026. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei i-a lăudat pe Nicuşor Bancu şi pe Radu Drăguşin.

MM a subliniat că România a început bine partida, însă a scăzut ritmul rapid, motiv pentru care consideră că “tricolorii” nu ar fi meritat să ajungă până în prelungiri. Pentru naţionala lui “Il Luce” urmează amicalul cu Slovacia de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Mihai Stoica, analiză fermă după Turcia – România 1-0

Mihai Stoica a mai declarat că Mircea Lucescu a fost lovit de ghinion în Turcia. MM l-a taxat pe Andrei Raţiu, pe care l-a găsit vinovat la faza golului marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, din pasa excelentă a lui Arda Guler.

“A fost surprinzător. Am început bine meciul, am vrut să construim. Problema e că am stat jos. Nu îl culpabilizez pe Lucescu. E o discuție la schimbări, dar nu avea ce să facă. Nu am avut nicio ocazie. Ionuț Radu a respins o singură minge. Era de scos Turcia. Noi am avut agresivitate.

Bancu și Drăgușin au dat totul, au câștigat dueluri. Noi am început binișor și ne-am stins. Parcă am așteptat să luăm gol. L-a urmărit ghinionul pe Lucescu. Nu meritam să ducem meciul în prelungiri. Nu am jucat.

Atacanții laterali au stat foarte jos. Așa am luat gol, culmea. Eu cred că Rațiu e singurul fotbalist de la națională care se poate bate cu marii jucători ai lumii. L-a ținut pe Vinicius, are forță. M-am uitat la meciurile lui. Îl vedeam jucând serios la club. La națională mi se pare că se crede mai mare decât este. Nu știe să fie fundaș Am spus-o și repet fără jenă. Pare că ar fi prins în postul de fundaș dreapta vreun mare decar. Ieri a fost veriga slabă a noastră”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

