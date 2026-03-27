Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi

Dănuţ Lupu a reacţionat, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre viitorul lui Mircea Lucescu.

“Il Luce” va pleca de la naţională şi urmează să fie înlocuit de Gică Hagi. Dănuţ Lupu a avut o altă propunere, însă, pentru postul de selecţioner.

Ioan Ovidiu Sabău, propus de Dănuţ Lupu în locul lui Mircea Lucescu la naţională

Dănuţ Lupu consideră că Ioan Ovidiu Sabău ar fi potrivit pentru postul de selecţioner. Cu toate acestea, el recunoaşte că Gică Hagi este aproape de revenirea pe banca “tricolorilor”, sperând ca “Regele” să aibă rezultatele dorite de toţi românii.

“Se putea mult mai mult. Nu cred că aș putea să-l critic pe Mircea Lucescu, dar părerea mea este că a greșit echipa. Este un tip care toată viața lui a fost foarte sentimental și a vrut să ajute jucătorii care l-au ajutat în cariera lui. Cred că se putea mai mult. Acest meci l-aș compara cu cel din 1989, când s-a născut acea generație de aur, între ghilimele, pe care eu nu am considerat-o așa. Acel meci din 1989 (n.r. – 3-1 cu Danemarca) a avut jucători care jucau doar în cupele europene în primăvara europeană.

România este într-o decădere și cred că ar trebui să se implice mult mai mult și statul. Noi, cei care am jucat fotbal, trebuie să fim acolo unde este locul nostru”, a declarat Lupu.