Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 11:40

Mircea Lucescu, la Istanbul, înainte de Turcia - România/ Profimedia

Dănuţ Lupu a reacţionat, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Fostul internaţional a oferit declaraţii despre viitorul lui Mircea Lucescu.

“Il Luce” va pleca de la naţională şi urmează să fie înlocuit de Gică Hagi. Dănuţ Lupu a avut o altă propunere, însă, pentru postul de selecţioner.

Ioan Ovidiu Sabău, propus de Dănuţ Lupu în locul lui Mircea Lucescu la naţională

Dănuţ Lupu consideră că Ioan Ovidiu Sabău ar fi potrivit pentru postul de selecţioner. Cu toate acestea, el recunoaşte că Gică Hagi este aproape de revenirea pe banca “tricolorilor”, sperând ca “Regele” să aibă rezultatele dorite de toţi românii.

“Se putea mult mai mult. Nu cred că aș putea să-l critic pe Mircea Lucescu, dar părerea mea este că a greșit echipa. Este un tip care toată viața lui a fost foarte sentimental și a vrut să ajute jucătorii care l-au ajutat în cariera lui. Cred că se putea mai mult. Acest meci l-aș compara cu cel din 1989, când s-a născut acea generație de aur, între ghilimele, pe care eu nu am considerat-o așa. Acel meci din 1989 (n.r. – 3-1 cu Danemarca) a avut jucători care jucau doar în cupele europene în primăvara europeană.

România este într-o decădere și cred că ar trebui să se implice mult mai mult și statul. Noi, cei care am jucat fotbal, trebuie să fim acolo unde este locul nostru”, a declarat Lupu.

Fostul mijlocaș a criticat apropierea foștilor colegi de actuala conducere a FRF și deplasarea în masă la Istanbul a celor din generația din anii 90. „Zece ani te urăsc, dar te iubesc o zi, așa a ajuns „Generația de Aur” azi. Ar trebui ca ei să fie mai apropiați de națională. Eu mă chinui și tot spun că toate cluburile din Liga 1, eu ca FRF, să nu mai ia cotizație la copii. Ar veni iar copiii la fotbal. Nu putem crește fotbaliști cu cotizații la copii. Asta este secretul.

Eu l-aș pune pe Sabău la națională. Discuțiile sunt făcute că vine Hagi. Îi doresc succes, dar în același timp trebuie să-i spun că e mai greu la națională. Să sperăm că viitorul selecționer va face mai multe decât nea Mircea. Îmi pare rău de el, dar tot acești jucători vor fi”, a declarat Dănuţ Lupu, conform gsp.ro, după Turcia – România 1-0.

