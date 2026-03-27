Recordul impresionant stabilit de Mircea Lucescu, după Turcia – România 1-0. Unic în istoria fotbalului

Viviana Moraru Publicat: 27 martie 2026, 11:03

Mircea Lucescu, la naţională/ Profimedia

Mircea Lucescu (80 de ani) a stabilit un record impresionant în duelul dintre Turcia şi România, încheiat cu scorul de 1-0, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Tricolorii” au pierdut la limită la Istanbul, golul fiind marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă selecţioner activ, la vârsta de 80 de ani şi 240 de zile.

Până la meciul dintre Turcia şi România, recordul era deţinut de germanul Otto Pfister, care la vârsta de 80 de ani şi 123 de zile a stat pe banca Afghanistanului la un meci cu Cambodgia, din 2018.

Mircea Lucescu urmează să se despartă de naţionala României, după ratarea calificării la World Cup 2026. Gică Hagi este viitorul selecţioner, urmând să preia echipa în această primăvară.

Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” pentru meciul amical de marţi, cu Slovacia. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Reclamă
Reclamă

După meciul cu Turcia, Mircea Lucescu a fost întrebat despre viitorul său pe banca naţionalei. Selecţionerul nu a vrut să ofere prea multe detalii: “(N.r. Ce veţi face în continuare?) Asta vom vedea”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mircea Lucescu a oferit declaraţii şi despre meci, găsindu-l “vinovat” pe Andrei Raţiu, pentru gafa făcută la golul marcat de turci.

“Lipsa de inspiraţie a lui Raţiu a făcut ca să primim acel gol, ştiam foarte bine…le-am arătat sintezele jocurilor lor, golurile marcate cu Georgia şi Bulgaria au fost marcate din aceleaşi poziţii. În repriza a doua, puţin dezechilibrat de jocul lui Yildiz, a încercat să stea mai aproape de el şi atunci a lăsat spaţiul acela şi au marcat”, a mai spus Mircea Lucescu.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
12:53

„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
12:06

Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi
12:01

VIDEOAlex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL
11:52

Fernando Alonso a ratat primul antrenament din Japonia, după ce a devenit tătic: “Mama şi bebeluşul sunt bine”
11:40

Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi
11:03

Paul Pogba a revenit cu gol! Francezul are doar 30 de minute disputate în Ligue 1
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț