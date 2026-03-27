Recordul impresionant stabilit de Mircea Lucescu, după Turcia – România 1-0. Unic în istoria fotbalului

Mircea Lucescu (80 de ani) a stabilit un record impresionant în duelul dintre Turcia şi România, încheiat cu scorul de 1-0, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Tricolorii” au pierdut la limită la Istanbul, golul fiind marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă selecţioner activ, la vârsta de 80 de ani şi 240 de zile.

Până la meciul dintre Turcia şi România, recordul era deţinut de germanul Otto Pfister, care la vârsta de 80 de ani şi 123 de zile a stat pe banca Afghanistanului la un meci cu Cambodgia, din 2018.

Mircea Lucescu urmează să se despartă de naţionala României, după ratarea calificării la World Cup 2026. Gică Hagi este viitorul selecţioner, urmând să preia echipa în această primăvară.

Mircea Lucescu va rămâne pe banca “tricolorilor” pentru meciul amical de marţi, cu Slovacia. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la ora 21:45.