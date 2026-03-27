Caz şocant în SUA! Un tânăr de 13 ani recrutat pentru 1,3 milioane de dolari a fost depistat pozitiv cu steroizi

Anumite echipe din MLB recrutează jucători cu vârsta sub 16 ani în cadrul campaniilor internaţionale de selecţie. Joi, Liga a confirmat că un jucător de 13 ani, recrutat de Phillies, a fost depistat pozitiv cu steroizi. Echipa din Philadelphia i-a reziliat contractul, relatează RMC Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un jucător de baseball în vârstă de 13 ani… dopat. Pare ireal. În realitate, situaţia este mult mai complexă decât un simplu caz izolat. Joi, franciza din MLB Phillies a anulat precontractul de 1,3 milioane de dolari încheiat cu un tânăr talent de 13 ani. Acesta, recrutat în cadrul unei campanii internaţionale de selecţie, a fost depistat pozitiv cu steroizi.

MLB autorizează contractele oficiale doar pentru jucătorii cu vârsta peste 16 ani. Pentru a fi cu un pas înaintea concurenţilor, unele francize din liga nord-americană de baseball organizează campanii internaţionale de selecţie. Această practică atrage numeroase critici, deoarece se încheie acorduri preliminare cu jucători minori pentru sume din ce în ce mai mari. Luna trecută, Reds au semnat un contract cu un tânăr talent dominican de 12 ani pentru 2,8 milioane de dolari.

La rândul lor, Phillies nu sunt la prima încercare. Franciza din Philadelphia a semnat luna trecută un precontract cu David Basabe, un tânăr venezuelean de 11 ani care joacă pe poziţia de shortstop, pentru 1,8 milioane de dolari. El va face parte din generaţia 2031 când va împlini 16 ani. Sumele nu au limite. Yankees au semnat, de asemenea, cu un tânăr talent venezuelean de 13 ani, Albert Mejias, pentru suma exorbitantă de 7 milioane de dolari.

Valorile contractelor sunt absolut uluitoare. Iar dacă vreun tânăr ar dori să obţină unul, contextul socio-economic al lumii baseballului are o pondere şi mai mare în balanţă. Rădăcinile culturale adânci ale acestui sport în ţările din America Latină şi Caraibe, precum Venezuela, Mexic şi Republica Dominicană, sunt extrem de importante. Cluburile din MLB au recrutat 464 de jucători în perioada de transferuri internaţionale 2024-2025. Dintre aceştia, 209 sunt venezueleni şi 201 dominicani. Aceste ţări au o mulţime de tineri talentaţi dispuşi să facă orice pentru a îmbunătăţi situaţia financiară a familiei lor.