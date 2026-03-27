Caz şocant în SUA! Un tânăr de 13 ani recrutat pentru 1,3 milioane de dolari a fost depistat pozitiv cu steroizi

Publicat: 27 martie 2026, 13:16

Jucătorii lui Phillies, înaintea unui meci de baseball / Getty Images

Anumite echipe din MLB recrutează jucători cu vârsta sub 16 ani în cadrul campaniilor internaţionale de selecţie. Joi, Liga a confirmat că un jucător de 13 ani, recrutat de Phillies, a fost depistat pozitiv cu steroizi. Echipa din Philadelphia i-a reziliat contractul, relatează RMC Sport.

Un jucător de baseball în vârstă de 13 ani… dopat. Pare ireal. În realitate, situaţia este mult mai complexă decât un simplu caz izolat. Joi, franciza din MLB Phillies a anulat precontractul de 1,3 milioane de dolari încheiat cu un tânăr talent de 13 ani. Acesta, recrutat în cadrul unei campanii internaţionale de selecţie, a fost depistat pozitiv cu steroizi.

MLB autorizează contractele oficiale doar pentru jucătorii cu vârsta peste 16 ani. Pentru a fi cu un pas înaintea concurenţilor, unele francize din liga nord-americană de baseball organizează campanii internaţionale de selecţie. Această practică atrage numeroase critici, deoarece se încheie acorduri preliminare cu jucători minori pentru sume din ce în ce mai mari. Luna trecută, Reds au semnat un contract cu un tânăr talent dominican de 12 ani pentru 2,8 milioane de dolari.

La rândul lor, Phillies nu sunt la prima încercare. Franciza din Philadelphia a semnat luna trecută un precontract cu David Basabe, un tânăr venezuelean de 11 ani care joacă pe poziţia de shortstop, pentru 1,8 milioane de dolari. El va face parte din generaţia 2031 când va împlini 16 ani. Sumele nu au limite. Yankees au semnat, de asemenea, cu un tânăr talent venezuelean de 13 ani, Albert Mejias, pentru suma exorbitantă de 7 milioane de dolari.

Valorile contractelor sunt absolut uluitoare. Iar dacă vreun tânăr ar dori să obţină unul, contextul socio-economic al lumii baseballului are o pondere şi mai mare în balanţă. Rădăcinile culturale adânci ale acestui sport în ţările din America Latină şi Caraibe, precum Venezuela, Mexic şi Republica Dominicană, sunt extrem de importante. Cluburile din MLB au recrutat 464 de jucători în perioada de transferuri internaţionale 2024-2025. Dintre aceştia, 209 sunt venezueleni şi 201 dominicani. Aceste ţări au o mulţime de tineri talentaţi dispuşi să facă orice pentru a îmbunătăţi situaţia financiară a familiei lor.

Pentru a fi remarcaţi de către recrutorii francizelor MLB, tinerii se antrenează încă de la o vârstă fragedă. Aceste contracte le pot schimba, evident, viaţa lor şi a întregului lor anturaj. Aşadar, pentru a le obţine, unii recurg la substanţe interzise pentru a-şi accelera creşterea şi forţa. Conform regulamentului MLB, testele de depistare a steroizilor se efectuează doar începând cu vârsta de 16 ani. Un motiv în plus pentru a-şi depăşi limitele la extrem, pentru a se remarca cât mai repede posibil.

Având în vedere numeroasele cazuri în care s-au semnat contracte cu jucători tineri, această tendinţă ar putea să se accentueze în continuare. De fapt, sunt puţine şanse ca acest sistem să fie întrerupt după anularea contractului unui jucător care a fost depistat pozitiv. Cu toate acestea, MLB ar trebui să instituie reglementări mai stricte în ceea ce priveşte acordurile preliminare.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
Fanatik.ro
Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv
12:53

„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
12:06

Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi
12:01

VIDEOAlex Ovechkin a stabilit un nou record! Căpitanul lui Washington Capitals, un nou hat-trick în NHL
11:52

Fernando Alonso a ratat primul antrenament din Japonia, după ce a devenit tătic: “Mama şi bebeluşul sunt bine”
11:40

Selecţionerul propus în locul lui Mircea Lucescu, după ratarea calificării la World Cup 2026. Nu e Gică Hagi
11:03

Recordul impresionant stabilit de Mircea Lucescu, după Turcia – România 1-0. Unic în istoria fotbalului
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț