Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: "Vă asigur" - Antena Sport

Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: "Vă asigur"

Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: "Vă asigur"

Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: “Vă asigur”

Publicat: 20 noiembrie 2025, 16:28

Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: Vă asigur

Jucătorii României, înaintea meciului cu Austria / Sport Pictures

România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, competiţie care va fi transmisă în exclusivitate în Universul Antena. După ce au ajuns la baraj prin intermediul câştigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi nevoiţi să joace acest meci în deplasare.

În cazul în care România va trece de Turcia, în meciul de pe 26 martie, tricolorii vor juca meciul decisiv de calificare la turneul final pe 31 martie, contra câştigătoarei duelului dintre Slovacia şi Kosovo.

Ce au spus Ianis Hagi, Nicolae Stanciu sau Radu Drăguşin după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026

Chiar dacă Turcia este un adversar puternic, tricolorii sunt încrezători în şansele de calificare şi le-au promis fanilor naţionalei că vor da totul pentru a ajunge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic, potrivit declaraţiilor date pe frf.ro:

Nicolae Stanciu: „Cred că orice echipă care era în prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj-Napoca, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, si la ei. Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Imi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe. Nu vreau sa vorbesc despre o eventuală finală pentru că mă gândesc doar la Turcia în momentul de față!”

Răzvan Marin: „Am urmărit tragerea la sorți în direct. Cred că avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiționează și mai mult! Știm ce avem de făcut și trebuie să abordăm acest play-off cu un singur gând, CALIFICARE! Este obligatoriu să fim la Campionatul Mondial anul viitor!”

Marius Marin: „Un meci foarte greu, întâlnim o echipă cu jucători tineri și de valoare, dar am mare încredere în grupul nostru și să dea Dumnezeu să fim în formulă completă și toată lumea să fie sănătoasă ca să putem îndeplini visul fiecărui român. Împreună spre Mondial! Avem nevoie de susținerea publicului, acum ori niciodată să ne croim a noastră soartă! Hai, România!”

Ianis Hagi: „Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câștiga. Pentru mine au contat prea puțin adversarul și locul unde vom juca. Împreună, cu toată țara în spate, mergem cu toată forța spre play-off și am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”

Dennis Man: „Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club. Apoi, sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Mircea Lucescu: “Vom lupta pentru calificare! Vă asigur”

Mircea Lucescu: „Cred că toate echipele din urna 1 erau la fel de puternice. Nu mai știu foarte bine echipa Turciei, dar am văzut meciul cu Spania și cred că trece printr-un moment foarte bun. În cele 4 luni pe care le avem la dispoziție trebuie să ridicăm nivelul nostru. Pe teren se poate întâmpla orice. Nu va fi ușor, în Turcia ne așteaptă o atmosferă incendiară. Dar avem experiența Zenica, presiunea va fi la fel, dar ospitalitatea va fi diferită. Nu vreau să vorbesc de finală, deocamdată ne gândim la primul meci. Vom lupta pentru calificare, asta vă asigur!”

Ionuț Radu: „Consider că era inevitabil să întâlnim adversari puternici în play-off. Cred că pentru a fi la Mondial trebuie să trecem de astfel de adversari. Nu va fi ușor, dar nouă niciodată nu ne-a fost ușor. Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei țări. Eu sunt optimist și am încredere că vom reuși”

Radu Drăgușin: „Suntem conștienți că ne așteaptă un duel foarte dificil, împotriva Turciei, dar obiectivul nostru rămâne neschimbat: calificarea României la Campionatul Mondial. Avem încredere în grupul nostru, în munca de zi cu zi și în energia pe care o primim de la suporteri. Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial și vom face tot ce ține de noi pentru a ajunge acolo”

Andrei Burcă: „Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo. Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiți din punct de vedere mental, să facem față presiunii publicului, terenului advers. Cred că domnul Lucescu are experiența necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înțelegem adversarul și să dăm ce e mai bun pentru România și pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forțele proprii, în tactica pe care o va alege selecționerul și trebuie să îi facem mândri pe români”

