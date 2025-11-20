Toate reacţiile tricolorilor după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026: "Vă asigur" - Antena Sport

România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, competiţie care va fi transmisă în exclusivitate în Universul Antena. După ce au ajuns la baraj prin intermediul câştigării grupei de Nations League de anul trecut, tricolorii vor fi nevoiţi să joace acest meci în deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care România va trece de Turcia, în meciul de pe 26 martie, tricolorii vor juca meciul decisiv de calificare la turneul final pe 31 martie, contra câştigătoarei duelului dintre Slovacia şi Kosovo.

Ce au spus Ianis Hagi, Nicolae Stanciu sau Radu Drăguşin după ce România a picat cu Turcia în barajul World Cup 2026

Chiar dacă Turcia este un adversar puternic, tricolorii sunt încrezători în şansele de calificare şi le-au promis fanilor naţionalei că vor da totul pentru a ajunge la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic, potrivit declaraţiilor date pe frf.ro:

Nicolae Stanciu: „Cred că orice echipă care era în prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj-Napoca, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, si la ei. Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Imi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe. Nu vreau sa vorbesc despre o eventuală finală pentru că mă gândesc doar la Turcia în momentul de față!”

Răzvan Marin: „Am urmărit tragerea la sorți în direct. Cred că avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiționează și mai mult! Știm ce avem de făcut și trebuie să abordăm acest play-off cu un singur gând, CALIFICARE! Este obligatoriu să fim la Campionatul Mondial anul viitor!”