Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Reacție categorică: „Nu e niciun infern”

Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Fostul selecționer a prefațat semifinala play-off-ului de World Cup 2026 și a transmis că atmosfera nu va fi una „de foc”, în ciuda așteptărilor.
Victor Pițurcă a recunoscut că turcii sunt mai valoroși, prin prisma cluburilor de top la care evoluează. Acesta are însă mare încredere în Mircea Lucescu, pe care îl consideră mai valoros decât Vincenzo Montella.
Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România
Victor Pițurcă a mai declarat că presiunea uriașă este asupra Turciei, națională care evoluează pe teren propriu. „Piți” este de părere că în cazul în care „tricolorii” vor deschide scorul, fanii vor pune presiune uriașă pe elevii lui Vincenzo Montella.
„E un joc de fotbal. Din punctul meu de vedere, șansele sunt intacte, la fel ca cele ale turcilor. Nu văd în echipa Turciei o forță, o echipă care pierde 6-0 cu Spania, are minusuri destul de mari. Din punct de vedere valoric, sunt peste noi, dar avem șansa noastră. Presiunea este mai mare pentru turci. Domne, infernul de la Istanbul? Ce infern, nu e niciun infern. Când intri pe teren, nu mai simțeai ce e în tribună.
Echipa noastră, dacă va face un joc bun, să înscriem noi primii, presiunea va fi și mai mare pentru jucătorii turci. Vor fi murmure în tribune. Să spunem că turcii au totuși un mic avantaj, că au jucători mai bine cotați, la cluburi puternice. Cu o tactică adecvată, cu o strategia bună…și noi avem selecționerul mai valoros, să nu spunem mai valoros, dar mai experimentat. Să nu-l supărăm pe Montella. Mie mi-a făcut o impresie bună el când a venit să vadă meciuri la noi în țară, omul își face meseria.
Lucescu are mare experiență, să găsească cele mai bune soluții, a avut destul timp să pregătească, cred că el cunoaște fiecare jucător turc. A pus cu jucătorii la punct o regie care să ne dea câștig de cauză la final. A avut probleme de sănătate, a stat în pat și a gândit, și-a pus lucrurile la punct”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.
