Darius Olaru, pe urmele lui Dennis Man! Gigi Becali a anunţat unde se transferă!

Darius Olaru este ca şi plecat de la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că şi-a dat acordul să plece pe trei milioane de euro. A lăsat la bani, din câte spune, pentru ca jucătorul să plece într-un campionat puternic.

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Darius Olaru a avut iniţial ofertă de la arabi, iar Gigi Becali a solicitat 4 milioane de euro în schimbul lui. Fotbalistul l-a sunat pe Becali şi i-a cerut să-l lase să plece în Olanda, de unde ar avea o propunere de 2,3 milioane de euro.

„E posibil ca Olaru să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia. Am cerut 4. După aia a venit el cu oferta din Olanda, cu 2,3 milioane, și am zis: «Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane». Și să dea banii în rate, să dea și în 3 rate, că n-am nevoie de bani.

Stadiul este că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm cu ei în amicale. Eu vă spun toate lucrurile așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi, ce se finisează, nu știu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Tot în Olanda joacă şi Dennis Man, coleg cu el la naţionala României.