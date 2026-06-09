Home | Fotbal | Liga 1 | Darius Olaru, pe urmele lui Dennis Man! Gigi Becali a anunţat unde se transferă!

Darius Olaru, pe urmele lui Dennis Man! Gigi Becali a anunţat unde se transferă!

Radu Constantin Publicat: 9 iunie 2026, 19:27

Comentarii
Darius Olaru, pe urmele lui Dennis Man! Gigi Becali a anunţat unde se transferă!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Darius Olaru este ca şi plecat de la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că şi-a dat acordul să plece pe trei milioane de euro. A lăsat la bani, din câte spune, pentru ca jucătorul să plece într-un campionat puternic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Darius Olaru a avut iniţial ofertă de la arabi, iar Gigi Becali a solicitat 4 milioane de euro în schimbul lui. Fotbalistul l-a sunat pe Becali şi i-a cerut să-l lase să plece în Olanda, de unde ar avea o propunere de 2,3 milioane de euro.

„E posibil ca Olaru să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia. Am cerut 4. După aia a venit el cu oferta din Olanda, cu 2,3 milioane, și am zis: «Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane». Și să dea banii în rate, să dea și în 3 rate, că n-am nevoie de bani.

Stadiul este că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm cu ei în amicale. Eu vă spun toate lucrurile așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi, ce se finisează, nu știu”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Tot în Olanda joacă şi Dennis Man, coleg cu el la naţionala României.

Reclamă
Reclamă

Darius Olaru se află la FCSB din 2020, de când a venit de la Gaz Metan Mediaș pe 600.000 de euro. În acest sezon, a adunat 51 de meciuri, 15 goluri și opt pase decisive.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Observator
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți români
Fanatik.ro
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți români
18:49

Gigi Becali a confirmat interesul pentru doi jucători din naţionala României: “Ia veniţi încoace”! Ofertele făcute
18:49

Simona Halep, mesaj emoționant la 8 ani după ce a câștigat Roland Garros: “Ziua în care visul meu a devenit realitate”
18:47

Transferul reuşit de FCSB a produs o reacţie neaşteptată din partea unui mare dinamovist
18:29

Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale
18:25

Anunţul lui Gigi Becali despre ultimul transfer de la FCSB: “MM Stoica se ocupă de tot”
18:23

Edin Dzeko nu se mai gândea că va juca la Cupa Mondială 2026: “Nu mai sunt cel mai tânăr”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 2 Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract 3 Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul 4 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 5 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 6 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic