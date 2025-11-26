I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu - Antena Sport

Mulţi au spus că Mirel Rădoi ar fi plecat pentru că Mihai Rotaru ar fi încercat să-i facă echipa la Universitatea Craiova. Au trecut deja două săptămâni de când oltenii au făcut mutarea pe banca tehnică, dar Gică Craioveanu încă nu înțelege de ce a plecat Rădoi. „Grande” susține că fostul selecționer a avut mână liberă în Bănie. Un alt antrenor peste care Mihai Rotaru nu s-a băgat la echipă a fost Devis Mangia.

„Problema a fost la mijloc. Eu, ce nu înțeleg… Este singurul antrenor, după Mangia, căruia Mike (n.r. Mihai Rotaru) i-a dat mână liberă. Nu-mi explic de ce a plecat. Echipa era pe primul loc în momentul în care s-a declanșat scandalul. Era calificată (n.r. în Conference League), juca un fotbal bun și au apărut problemele. De ce?”, a spus Craioveanu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Plecare lui Mirel Rădoi, cauzată de scandalul cu Ștefan Baiaram?

Florin Bratu îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi și crede că problemele antrenorului în Bănie au început odată cu acel conflict pe care l-a avut cu Ștefan Baiaram. La Craiova, vedetele din vestiar au avut mereu câștig de cauză. Antrenorii nu au rezistat prea mult, mai ales cei nu CV impresionant.

„Mi se pare că de la conflictul cu Baiaram a plecat totul. A părut că Mirel i-a transmis ceva lui Baiaram la acel meci, acesta nu l-a ascultat, i-a răspuns, apoi l-a scos din echipă si de acolo au plecat problemele și spre conducere. Pentru că lui Mihai Rotaru nu i-a convenit lucrul acesta. El ține foarte mult la Baiaram, a avut ofertă jucătorul și nu a fost lăsat să plece”, a precizat Florin Bratu, potrivit sursei citate.