Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației - Antena Sport

România va face parte din Grupa A, la Campionatul Mondial de handbal feminin, care va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie, în Olanda și Germania. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă vor disputa cele trei meciuri ale grupei la Rotterdam.
Cele trei adversare ale României din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin sunt Croația, Japonia și Danemarca. Tricolorele vor debuta joi, 27 noiembrie, împotriva Croației, de la ora 19:00.
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
Al doilea meci al României de la Rotterdam va avea loc pe 29 noiembrie, împotriva Japoniei, de la ora 19:00, urmând ca ultimul meci din grupe să aibă loc de Ziua Națională, pe 1 decembrie, de la ora 21:30, împotriva Danemarcei.
- România – Croația, ora 19:00, 27 noiembrie
- România – Japonia, ora 19:00, 29 noiembrie
- România – Danemarca, ora 21:30, 1 decembrie
Înaintea turneului final, România a câștigat Trofeul Carpați, la Bistrița. Tricolorele s-au impus în meciurile cu Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28).
Lotul României de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
- Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
- Extreme: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București), Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
- Interi: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
- Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
- FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin
- Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați
- Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore
- Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază
- Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei