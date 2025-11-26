Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației - Antena Sport

România va face parte din Grupa A, la Campionatul Mondial de handbal feminin, care va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie, în Olanda și Germania. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă vor disputa cele trei meciuri ale grupei la Rotterdam.

Cele trei adversare ale României din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin sunt Croația, Japonia și Danemarca. Tricolorele vor debuta joi, 27 noiembrie, împotriva Croației, de la ora 19:00.

Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Al doilea meci al României de la Rotterdam va avea loc pe 29 noiembrie, împotriva Japoniei, de la ora 19:00, urmând ca ultimul meci din grupe să aibă loc de Ziua Națională, pe 1 decembrie, de la ora 21:30, împotriva Danemarcei.

România – Croația, ora 19:00, 27 noiembrie

România – Japonia, ora 19:00, 29 noiembrie

România – Danemarca, ora 21:30, 1 decembrie

Înaintea turneului final, România a câștigat Trofeul Carpați, la Bistrița. Tricolorele s-au impus în meciurile cu Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28).

Lotul României de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025