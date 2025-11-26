Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației - Antena Sport

Închide meniul
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației

Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației

Publicat: 26 noiembrie 2025, 18:33

Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației

Naționala României de handbal feminin / Sport Pictures

România va face parte din Grupa A, la Campionatul Mondial de handbal feminin, care va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie, în Olanda și Germania. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă vor disputa cele trei meciuri ale grupei la Rotterdam.

Cele trei adversare ale României din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin sunt Croația, Japonia și Danemarca. Tricolorele vor debuta joi, 27 noiembrie, împotriva Croației, de la ora 19:00.

Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Al doilea meci al României de la Rotterdam va avea loc pe 29 noiembrie, împotriva Japoniei, de la ora 19:00, urmând ca ultimul meci din grupe să aibă loc de Ziua Națională, pe 1 decembrie, de la ora 21:30, împotriva Danemarcei.

  • România – Croația, ora 19:00, 27 noiembrie
  • România – Japonia, ora 19:00, 29 noiembrie
  • România – Danemarca, ora 21:30, 1 decembrie

Înaintea turneului final, România a câștigat Trofeul Carpați, la Bistrița. Tricolorele s-au impus în meciurile cu Portugalia (40-28), Cehia (37-30) şi Austria (37-28).

Lotul României de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București), Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
  • Interi: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
