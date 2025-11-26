Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare - Antena Sport

Închide meniul
Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare

26 noiembrie 2025

Maxime Sivis, în Dinamo - Rapid / Sport Picture

Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Anunțul a fost făcut de clubul din Ștefan cel Mare în cursul zilei de miercuri.

Sivis se află la Dinamo din iulie 2024 și a reușit să devină un jucător important al echipei lui Zeljko Kopic, chiar dacă a avut nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare.

“Maxime Sivis rămâne la Dinamo până în 2028! Suntem bucuroși să anunțăm prelungirea contractului lui Maxime Sivis până la 30.06.2028, cu opțiunea de prelungire din partea clubului cu încă un sezon competițional.

Sosit în vara lui 2024, Maxime a devenit rapid o piesă importantă în defensiva noastră, adunând 47 de meciuri, două goluri și 4 assist-uri în tricoul alb-roșu. Prin constanță, profesionalism și atitudine, Maxime a arătat că este un jucător pe care te poți baza în orice moment.

De aceea, suntem încântați că va continua alături de noi și în următorii ani. Maxime, îți dorim cât mai multe meciuri reușite și cât mai multe momente frumoase alături de Dinamo”, a anunțat Dinamo, pe conturile oficiale.

  • 650.000 de euro este cota de piață a lui Maxime Sivis, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
