Elias Charalambous, replică fină pentru Zeljko Kopic după ce a dat informaţii la Zagreb: "Nu e stilul meu" - Antena Sport

Elias Charalambous, replică fină pentru Zeljko Kopic după ce a dat informaţii la Zagreb: “Nu e stilul meu”

Radu Constantin Publicat: 21 ianuarie 2026, 19:34

Mario Kovacevic, tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb, a declarat că a discutat cu Zeljko Kopic, antrenorul clubului Dinamo București și fost tehnician la Dinamo Zagreb, pentru a afla cât mai multe detalii despre campioana României. Informaţia a fost recunoscută în conferinţa de presă premergătoare meciului.

Întrebat dacă este deranjat că Kopic a oferit informaţii adversarilor, Elias Charalambous a replicat. “Să fiu onest, când jucăm cu adverari din Europa, putem să găsim informaţii singuri, să vedem fiecare jucător. Fiecare antrenor e diferit, dar eu nu iau informaţii de la alt antrenor. Nu este stilul meu. E un meci crucial pentru noi. Toate meciurile din Europa sunt meciuri de calitate ridicată, aşa mă aştept şi mâine să fie”, a spus tehnicianul.

Legat de echipa celor de la Dinamo Zagreb, Elias Charalambous a declarat: “Fotbalul este un joc colectiv, ne concentrăm pe echipă. Dinamo are o echipă bună, de tradiţie. Va fi un meci decisiv. Eu cred că suntem o echipă care am arătat că putem câştiga în faţa oricărui oponent”.

“Am analizat multe meciuri, sunt o echipă ofensivă cu o combinaţie de jucători tineri şi cu experienţă. E clar cum joacă cu ei, dar important e cum o să fim noi mâine, sper că în cea mai bună formă”, a mai spus Elias Charalambous.

Legat de situaţia lotului, antrenorul de la FCSB a declarat că “Ngezana este 100 pregătit”, în timp ce “Chiricheş nu a călătorit cu noi, are probleme cu spatele”.

