Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm”

Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm”

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 17:46

Comentarii
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm”

Mario Kovacevic / Profimedia

Dinamo Zagreb – FCSB este meciul zilei de joi în grupa principală de UEFA Europa League, campioana României având nevoie de o victorie pentru a menține vii șansele de calificare în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Moralul „elevilor” pregătiți de Elias Charalambous nu este unul tocmai bun, FCSB fiind învinsă în primul meci oficial de FC Argeș, eșecul cântărind mult în lupta pentru primele șase poziții în Liga 1.

Mario Kovacevic: „S-ar putea ca vremea să fie o problemă”

Miercuri a avut loc conferința de presă a celor de la Dinamo Zagreb, înainte de jocul cu FCSB din Europa League. Tehnicianul croaților a vorbit despre importanța jocului programat joi seară, dar a și sesizat anumite aspecte din tabăra campioanei României.

Concret, Mario Kovacevic a remarcat faptul că echipa de start este una schimbată des de Elias Charalambous și a transmis că meciul este unul decisiv, obiectivul principal fiind victoria.

„Știm că adversarii de mâine schimbă des primul 11. Știm că trebuie să fim foarte atenți la jucătorii lor din ofensivă. Sunt foarte periculoși!

Reclamă
Reclamă

Ambele echipe trebuie să câștige pentru a spera la calificare, așa că e un meci decisiv, un meci important.Ne-am antrenat și ne-am pregătit să câștigăm acest meci. E prima noastră partidă oficială din 2026.

Ne așteptăm la un meci deschis și s-ar putea ca vremea să fie o problemă, din moment ce este foarte frig și probabil va fi și la ora jocului. Nu e o surpriză pentru noi că Leon Jakirovic a plecat la Inter. Îmi pare rău că nu va mai juca la Dinamo Zagreb, dar îi doresc mult succes!”, a declarat Mario Kovacevic la conferința de presă.

Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiacAccident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Observator
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi are o nouă ofertă pe masă, după ce a refuzat milioanele arabilor! De ce depinde duelul cu Marius Șumudică. Exclusiv
17:35
Fără precedent! Decizia luată de vedetele lui Manchester City, după dezastrul cu Bodo/Glimt
17:34
Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham
17:31
Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: “Sabrina plângea”
17:23
Adversarii României din Liga Națiunilor! Când are loc tragerea la sorți și cum arată urnele
17:12
O nouă ofertă pentru Mirel Rădoi. Echipa cu care e foarte aproape de acord
16:50
Barcelona i-a pus două condiții lui Robert Lewandowski pentru a-i prelungi contractul
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham