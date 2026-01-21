Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm” - Antena Sport

Dinamo Zagreb – FCSB este meciul zilei de joi în grupa principală de UEFA Europa League, campioana României având nevoie de o victorie pentru a menține vii șansele de calificare în play-off.
Moralul „elevilor” pregătiți de Elias Charalambous nu este unul tocmai bun, FCSB fiind învinsă în primul meci oficial de FC Argeș, eșecul cântărind mult în lupta pentru primele șase poziții în Liga 1.
Mario Kovacevic: „S-ar putea ca vremea să fie o problemă”
Miercuri a avut loc conferința de presă a celor de la Dinamo Zagreb, înainte de jocul cu FCSB din Europa League. Tehnicianul croaților a vorbit despre importanța jocului programat joi seară, dar a și sesizat anumite aspecte din tabăra campioanei României.
Concret, Mario Kovacevic a remarcat faptul că echipa de start este una schimbată des de Elias Charalambous și a transmis că meciul este unul decisiv, obiectivul principal fiind victoria.
„Știm că adversarii de mâine schimbă des primul 11. Știm că trebuie să fim foarte atenți la jucătorii lor din ofensivă. Sunt foarte periculoși!
Ambele echipe trebuie să câștige pentru a spera la calificare, așa că e un meci decisiv, un meci important.Ne-am antrenat și ne-am pregătit să câștigăm acest meci. E prima noastră partidă oficială din 2026.
Ne așteptăm la un meci deschis și s-ar putea ca vremea să fie o problemă, din moment ce este foarte frig și probabil va fi și la ora jocului. Nu e o surpriză pentru noi că Leon Jakirovic a plecat la Inter. Îmi pare rău că nu va mai juca la Dinamo Zagreb, dar îi doresc mult succes!”, a declarat Mario Kovacevic la conferința de presă.
