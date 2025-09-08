Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită. Ce a păţit starul lui Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită. Ce a păţit starul lui Manchester City

Publicat: 8 septembrie 2025, 9:32

Erling Haaland, la naţionala Norvegiei/ Profimedia

Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci.

Erling Haaland a preferat să râdă când a împărtăşit neplăcerea sa pe reţelele sociale. Atacantul echipei Norvegiei a postat duminică mai multe fotografii cu el în prim-plan, cu buza umflată şi o cicatrice în partea de jos a feţei.

„Arăt destul de bine”, a ironizat atacantul echipei Manchester City, care a precizat cu un emoji care râde în hohote: „Tocmai m-am lovit de uşa autocarului, trei copci”.

Atacantul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în timp ce se întorcea de la antrenamentul cu echipa naţională. După ce s-au antrenat la Ullevaal Stadion, unde vor juca marţi împotriva Moldovei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, norvegienii s-au întors la hotelul lor din Oslo, în cartierul Storo.

În momentul în care a coborât din autobuz, Erling Haaland s-a lovit cu capul de uşa portbagajului. Se pare că lovitura a fost destul de violentă, provocându-i o tăietură la buză şi la partea dreaptă a feţei.

După ce a ajuns la hotel sângerând, colosul scandinav a fost îngrijit de personalul medical, care i-a pus trei copci sub buză. „Se simte bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a echipei Norvegiei pentru NRK.

În timpul unei sesiuni de discuţii cu abonaţii săi pe Snapchat, starul norvegian (42 de goluri în 43 de selecţii) a răspuns zâmbind unui follower care sugera că Martin Odegaard era responsabil pentru rana sa. „Corect”, a scris Erling Haaland. „Are cineva veşti despre uşă?”, a ironizat un alt fan.

În fruntea grupei I înaintea meciului cu Moldova, Norvegia a câştigat primele patru meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Canada şi Mexic.

