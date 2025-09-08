Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită. Ce a păţit starul lui Manchester City - Antena Sport

Erling Haaland a fost victima unui incident destul de neaşteptat duminică, în cantonament cu echipa Norvegiei. În timp ce cobora din autocar la întoarcerea de la antrenament, atacantul echipei Manchester City s-a lovit cu capul de uşa maşinii. Rănit la buză şi la partea inferioară a feţei, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de copci.

Erling Haaland a preferat să râdă când a împărtăşit neplăcerea sa pe reţelele sociale. Atacantul echipei Norvegiei a postat duminică mai multe fotografii cu el în prim-plan, cu buza umflată şi o cicatrice în partea de jos a feţei.

Erling Haaland s-a amuzat după accidentarea stupidă suferită

„Arăt destul de bine”, a ironizat atacantul echipei Manchester City, care a precizat cu un emoji care râde în hohote: „Tocmai m-am lovit de uşa autocarului, trei copci”.

Erling Haaland has been hit in the face by a bus door. ☹️ pic.twitter.com/jTYMP8G0zP

— mcfc lads (@mcfc_lads) September 7, 2025

Atacantul în vârstă de 25 de ani s-a accidentat în timp ce se întorcea de la antrenamentul cu echipa naţională. După ce s-au antrenat la Ullevaal Stadion, unde vor juca marţi împotriva Moldovei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, norvegienii s-au întors la hotelul lor din Oslo, în cartierul Storo.