"Eu zic că avem antrenori!" Meme Stoica, credit pentru Elias Charlambous şi Mihai Pintilii - Antena Sport

FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa.

Rezultatul bun vine după o serie de meciuri slabe făcute de FCSB, iar Meme Stoica le dă credit celor doi antrenori – Elias Charlambous şi Mihai Pintilii – care au fost aspru contestaţi în ultima perioadă.

„Aseară eu zic că am avut perioade excepționale. Dar e alt gen de meciuri. Împotriva echipelor care joacă, tranziția noastră funcționează și că totuși antrenorii noștri știu să își facă treaba. Chiar dacă sunt atât de criticați și huliți, eu zic că avem antrenori. Își trebuie mai multe ingrediente să obții un succes, mai ales în Europa. Și dacă nu îți funcționează anumiți jucători, atunci ai o problemă. Aseară au funcționat cam toți. E complicat să găsești jucători care nu s-au ridicat la nivelul echipei. Unii chiar s-au autodepășit”, a declarat Meme Stoica pentru Fanatik.ro.

Meme Stoica a avut şi un remarcat în rândul jucătorilor: Mamadou Thiam.

„Mamadou Thiam a făcut un meci de excepție și a demonstrat că poate fi oricând o soluție. Că în stânga, că e vârf. Mulți mi-au spus că nu e atacant, dar în singurele meciuri pe care le-a jucat în întregime în ultima vreme, cu Feyenoord și cu Fenerbahce, confirmă ce spun eu, nu ce spun alții”, a mai spus Meme Stoica.