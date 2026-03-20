„Golăneală”. Andrei Nicolescu, semnal de alarmă după ce Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri la rând

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 16:02

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Andrei Nicolescu a tras un semnal de alarmă, după ce Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri la rând, în Liga 1. „Câinii” au pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a doua de play-off.

Dinamo a evoluat o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu. În ciuda acestui fapt, „câinii” lui Zeljko Kopic nu au pus prea mari probleme la poarta oltenilor.

Andrei Nicolescu a declarat că pauza internațională a venit într-un moment perfect pentru Dinamo. Președintele echipei speră ca elevii lui Zeljko Kopic să se adune, în vederea următoarelor bătălii din play-off.

Nicolescu a mai subliniat că oltenii lui Filipe Coelho au avut mai multă „golăneală” în joc și au reușit să țină de rezultat, până la final. Monday Etim a marcat unicul gol al meciului, în minutul 45+2.

Dureros, foarte dureros. O pasă foarte proastă pentru noi. Vine bine pauza asta, pică la timp… ca să ne putem aduna. E dureros că pierdem meciurile astea și la fiecare partidă stăm cu impresia că am fi putut obține mai mult. În niciun meci nu am fost inferiori, doar prin faptul că nu am marcat. Craiova a avut mai multă golăneală fotbalistică, în sensul bun. A știut să speculeze mai bine anumite momente.

Cred că și acel meleu înainte de gol a fost creat cu tensiune, conștient de către ei, ca să destabilizeze puțin. Mi-am dat seama că au inflamat lucrurile și că au mizat pe faptul că noi, mental, ne destabilizăm. Atunci am zis să nu luăm gol până la pauză, că simțeam asta.

După gol sunt convins că ei și-au setat ca primele 5 minute să fie extrem de agresivi, să întărească senzația asta de gol. De aceea au luat și roșu. Mi-a plăcut tactica asta. Deci un pic mai multă știință, per ansamblu. Au speculat mai bine momentele. Au știut și au pregătit să speculeze mai bine”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

