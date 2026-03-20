Nume uriaşe ale fotbalului românesc, susţinere totală înaintea barajului cu Turcia! Mesajele lui Hagi, Mutu şi Dumitrescu

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 15:53

Gica Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Sport Pictures

România se pregăteşte pentru meciul de pe 26 martie, din semifinalele barajului de calificare la World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu va întâlni Turcia la Istanbul, iar în cazul unui succes, “tricolorii” vor juca împotriva câştigătoarei meciului dintre Slovacia şi Kosovo.

Presiunea e mare pe umerii jucătorilor naţionalei, în condiţiile în care România nu a mai fost la un turneu final de Campionat Mondial din 1998. Înaintea acestui meci extrem de important, nume mari ale fotbalului românesc au trimis mesaje de încurajare pentru echipa lui Mircea Lucescu.

Gică Hagi şi Adrian Mutu, mesaje de susţinere pentru echipa naţională, înaintea dublei cu Turcia

Adrian Mutu: “Dragi români, haideţi să credem în echipa noastră naţională”.

Edi Iordănescu: “Echipa noastră naţională este în faţa unei mari provocări, un test important, dificil, dar cu siguranţă nu e imposibil”.

Cosmin Contra: “Avem o şansă şi trebuie să credem în ea”.

Ilie Dumitrescu: “Adevărata forţă se vede atunci când rămâi alături de echipa naţională. Când contează cel mai mult, hai să arătăm că România crede în ea”

Gică Hagi: “Nu va fi uşor, dar trebuie să sperăm şi să îi susţinem pe jucători. Toţi ne dorim să ne calificăm. Hai România!”

Lotul României pentru barajul cu Turcia

  • Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
  • Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • Atacanţi: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
