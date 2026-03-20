Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a aflat Gigi Becali de la Mihai Stoica despre Mirel Rădoi, înainte de FCSB – UTA: „Nu mă mai interesează”

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 16:20

Comentarii
Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit noi declarații despre Mirel Rădoi, înaintea meciului dintre FCSB și UTA, din a doua etapă a play-out-ului. Meciul se va disputa azi, de la ora 19:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a debutat cu stângul pe banca FCSB-ului, în noul mandat. În prima rundă de play-out, campioana a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0.

În ciuda pasului greșit făcut de FCSB în prima etapă, Gigi Becali s-a convins în privința lui Mirel Rădoi. Patronul campioanei a aflat de la Mihai Stoica faptul că la echipă este mult profesionalism, de când antrenorul a fost schimbat.

Totodată, Gigi Becali a declarat că nu mai este interesat de ceea ce se petrece la FCSB, după ce l-a convins pe finul său, Rădoi, să revină pe bancă până la finalul sezonului.

„Hai să îți spun: de când a venit Mirel, nu m-a mai interesat nimic. Atât m-am interesat: mi-a zis MM că nu a văzut atât profesionalism. Atunci, la revedere, nu mă mai interesează! Și gata, îmi văd de treaba mea”, a declarat Gigi Becali, conform iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

După meciul cu UTA, FCSB va intra într-o scurtă pauză datorată meciurilor naționalelor. Florin Tănase, Daniel Bîrligea și David Miculescu sunt cei trei jucători de la formația campioană convocați de Mircea Lucescu la națională pentru barajul cu Turcia, de pe 26 martie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
17:20

17:09

17:05

16:52

16:47

16:39

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
