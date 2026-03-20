Ce a aflat Gigi Becali de la Mihai Stoica despre Mirel Rădoi, înainte de FCSB – UTA: „Nu mă mai interesează”

Gigi Becali a oferit noi declarații despre Mirel Rădoi, înaintea meciului dintre FCSB și UTA, din a doua etapă a play-out-ului. Meciul se va disputa azi, de la ora 19:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

Mirel Rădoi a debutat cu stângul pe banca FCSB-ului, în noul mandat. În prima rundă de play-out, campioana a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0.

Ce a aflat Gigi Becali de la Mihai Stoica despre Mirel Rădoi, înainte de FCSB – UTA

În ciuda pasului greșit făcut de FCSB în prima etapă, Gigi Becali s-a convins în privința lui Mirel Rădoi. Patronul campioanei a aflat de la Mihai Stoica faptul că la echipă este mult profesionalism, de când antrenorul a fost schimbat.

Totodată, Gigi Becali a declarat că nu mai este interesat de ceea ce se petrece la FCSB, după ce l-a convins pe finul său, Rădoi, să revină pe bancă până la finalul sezonului.

„Hai să îți spun: de când a venit Mirel, nu m-a mai interesat nimic. Atât m-am interesat: mi-a zis MM că nu a văzut atât profesionalism. Atunci, la revedere, nu mă mai interesează! Și gata, îmi văd de treaba mea”, a declarat Gigi Becali, conform iamsport.ro.