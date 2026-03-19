Costel Gâlcă, la finalul unui meci la Rapid/ Profimedia

Tatăl lui Costel Gâlcă a decedat, cu câteva zile înaintea duelului dintre CFR Cluj şi Rapid, din etapa a doua de play-off. Meciul se va disputa vineri, de la ora 21:45.

Vestea tristă a fost confirmată de Rapid, miercuri. La doar şapte luni după ce fratele lui a murit, Costel Gâlcă a mai suferit o pierdere uriaşă.

Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui

Tatăl lui Costel Gâlcă va fi înmormântat joi, 19 martie. Antrenorul nu va fi prezent la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu CFR Cluj, urmând să fie prezenţi antrenorul secund, Dumitru Uzunea, şi Cătălin Vulturar.

Totuşi, Costel Gâlcă va sta pe banca Rapidului la meciului cu CFR Cluj din Gruia, notează digisport.ro, deşi îşi va înmormânta tatăl doar cu o zi înaintea partidei.

“Antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, și familia sa se confruntă cu o nouă pierdere dureroasă, marcată de decesul tatălui său.