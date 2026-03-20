Veste proastă pentru Filipe Coelho! Cât lipsește Pavlo Isenko, schimbat la pauză în Dinamo – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a obținut un succes important pe Arena Națională contra celor de la Dinamo, însă Filipe Coelho a pierdut doi jucători importanți: Nicușor Bancu a fost eliminat în finalul primei reprize, iar Pavlo Isenko a ieșit accidentat la pauză.

Portarul oltenilor va fi supus unui RMN, dar medicii au transmis că perioada minimă de absență este cuprinsă între 3 și 4 săptâmâni, asta într-un caz fericit.

Pavlo Isenko, OUT după accidentarea suferită în meciul cu Dinamo

Pavlo Isenko a ieșit accidentat la pauza meciului cu Dinamo București, iar primul verdict venit a fost o problemă la genunchi, mai exact la menisc.

Potrivit fanatik.ro, acesta urmează să fie supus unui RMN, însă în cel mai „fericit” caz, ucraineanul ar absenta undeva la aproximativ patru săptămâni.

Norocul lui Filipe Coelho este că următorul meci de campionat al oltenilor este programat abia pe 6 aprilie, de la ora 20:30. Atunci, „leii” din Bănie vor primi pe „Ion Oblemenco”, în etapa a 3-a a play-off-ului, vizita lui CFR Cluj.