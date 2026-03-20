Ciprian Marica nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut selecția lui Mircea Lucescu: „E groasă! Nu avem cu cine să-i speriem”

Daniel Işvanca Publicat: 20 martie 2026, 16:22

Mircea Lucescu / Sportpictures

Mircea Lucescu a anunțat în cursul zilei de vineri lotul de jucători pe care se va baza la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, România urmând să întâlnească Turcia pe data de 26 martie, la Istanbul.

Selecționerul a pregătit mai multe surprize, însă Ciprian Marica este de părere că nu există la ora actuală un jucător care să sperie formația antrenată de Vicenzo Montella.

Ciprian Marica, sceptic după ce a văzut selecția lui Mircea Lucescu

Naționala de fotbal a României va juca unul dintre cele mai importante partide din istoria recentă, urmând să înfrunte Turcia pe stadionul celor de la Beșiktaș, în semifinala barajului de calificare la turneul final din această vară.

Ciprian Marica este dezamăgit de jucătorii convocați la lot de selecționerul Mircea Lucescu și a transmis că șansele tricolorilor de a produce minunea la Istanbul sunt de sub 20%.

„E groasă! Mă uit pe lista asta de atacanți… Daniel Bîrligea a fost și este singura variantă pentru postul ăsta. Stăm prost, foarte prost! Bîrligea e singurul valid, în lipsa lui Denis Alibec, Denis Drăguș și Louis Munteanu. David Miculescu și Marius Coman sunt doar niște improvizații ale lui nea Mircea… Suntem într-o situație de criză reală la capitolul atacanți. Nu avem cu cine să-i speriem pe turci!

Șansele României de a câștiga în Turcia, acolo unde o să fiu și eu, sunt sub 20%. S-au mai văzut miracole și surprize în fotbal, dar, din păcate, în cazul nostru… Oricum am lua-o, am întoarce-o și am analiza-o, tot acolo ajungem. Nu avem șanse în fața Turciei, care vine cu nume grele.

Trebuie să avem jumătate de ocazie și să marcăm două goluri, altfel nu văd cum am putea să ne calificăm”, a declarat Ciprian Marica, potrivit gsp.ro.

