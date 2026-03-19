Real Madrid poate primi o lovitură cruntă! Ce se întâmplă cu Thibaut Courtois și când află verdictul medicilor

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 8:40

Comentarii
Thibaut Courtois, după un meci al Realului / Profimedia

Thibaut Courtois a jucat doar o repriză în duelul din Champions League dintre Real Madrid și Manchester City, iar inițial s-a pus problema de o suprasolicitare a mușchiului aductor de la piciorul drept. Totuși, testele inițiale indică o ruptură, ci nu o suprasolicitare, o lovitură care ar putea să îl facă pe belgian să rateze meciurile din sferturile UCL cu Bayern Munchen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a avut mai tot timpul probleme cu jucătorii accidentați în acest sezon, iar într-un moment în care doi fotbaliști, Mbappe și Bellingham, și-au revenit, a venit altă problemă. Thibaut Courtois nu a jucat pe tot parcursul meciului câștigat contra lui Manchester City în returul optimilor UCL, fiind scos la pauză de Arbeloa pentru a fi înlocuit de Andriy Lunin.

Thibaut Courtois ar putea avea mușchiul aductor rupt. Cum arată programul Realului

Inițial, problema goalkeeper-ului de 33 de ani părea că a apărut din senin, însă ulterior jurnaliștii spanioli au dezvăluit că portarul ar fi acuzat un disconfort încă de la încălzire. Până la urmă, Courtois a decis să joace, dar nu a putut să o facă până la capăt.

Acum, singura întrebare se leagă de cât de mult va sta pe bară Courtois. Potrivit as.com, diagnosticul inițial indică spre o ruptură a aductorului drept, însă chiar și în acest caz mai serios, severitatea rupturii face ca situația să fie mai gravă sau nu.

Reclamă
Reclamă

Ce este cert e ca ziua de joi va fi decisivă pentru Courtois, care ar putea fi nevoit într-un scenariu nefavorabil să stea și o lună pe bară. În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, atunci belgianul ar rata mai mult ca sigur ambele meciuri din sferturile UCL cu Bayern Munchen, care vor avea loc pe 7/8 aprilie, respectiv 14/15.

Programul lui Real Madrid în următoarea lună

  • Real Madrid – Atletico (22 martie, La Liga)
  • Mallorca – Real Madrid (4 aprilie, La Liga)
  • Real Madrid – Bayern Munchen (7/8 aprilie, UCL)
  • Real Madrid – Girona (11/12 aprilie, La Liga)
  • Bayern Munchen – Real Madrid (14/15 aprilie, UCL)
  • Real Madrid – Alaves (21/22 aprilie, La Liga)
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
12:22

12:18

12:11

12:03

11:55

11:34

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
