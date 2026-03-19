Real Madrid poate primi o lovitură cruntă! Ce se întâmplă cu Thibaut Courtois și când află verdictul medicilor

Thibaut Courtois a jucat doar o repriză în duelul din Champions League dintre Real Madrid și Manchester City, iar inițial s-a pus problema de o suprasolicitare a mușchiului aductor de la piciorul drept. Totuși, testele inițiale indică o ruptură, ci nu o suprasolicitare, o lovitură care ar putea să îl facă pe belgian să rateze meciurile din sferturile UCL cu Bayern Munchen.

Real Madrid a avut mai tot timpul probleme cu jucătorii accidentați în acest sezon, iar într-un moment în care doi fotbaliști, Mbappe și Bellingham, și-au revenit, a venit altă problemă. Thibaut Courtois nu a jucat pe tot parcursul meciului câștigat contra lui Manchester City în returul optimilor UCL, fiind scos la pauză de Arbeloa pentru a fi înlocuit de Andriy Lunin.

Thibaut Courtois ar putea avea mușchiul aductor rupt. Cum arată programul Realului

Inițial, problema goalkeeper-ului de 33 de ani părea că a apărut din senin, însă ulterior jurnaliștii spanioli au dezvăluit că portarul ar fi acuzat un disconfort încă de la încălzire. Până la urmă, Courtois a decis să joace, dar nu a putut să o facă până la capăt.

Acum, singura întrebare se leagă de cât de mult va sta pe bară Courtois. Potrivit as.com, diagnosticul inițial indică spre o ruptură a aductorului drept, însă chiar și în acest caz mai serios, severitatea rupturii face ca situația să fie mai gravă sau nu.

🚨 BREAKING: Courtois’ injury is WORRYING!

Initial results show a TORN adductor!

If the tear is important, he could be OUT against Bayern! @diarioas pic.twitter.com/8xPjwEzpcf

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 18, 2026