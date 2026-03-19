Real Madrid poate primi o lovitură cruntă! Ce se întâmplă cu Thibaut Courtois și când află verdictul medicilor

Thibaut Courtois a jucat doar o repriză în duelul din Champions League dintre Real Madrid și Manchester City, iar inițial s-a pus problema de o suprasolicitare a mușchiului aductor de la piciorul drept. Totuși, testele inițiale indică o ruptură, ci nu o suprasolicitare, o lovitură care ar putea să îl facă pe belgian să rateze meciurile din sferturile UCL cu Bayern Munchen.
Real Madrid a avut mai tot timpul probleme cu jucătorii accidentați în acest sezon, iar într-un moment în care doi fotbaliști, Mbappe și Bellingham, și-au revenit, a venit altă problemă. Thibaut Courtois nu a jucat pe tot parcursul meciului câștigat contra lui Manchester City în returul optimilor UCL, fiind scos la pauză de Arbeloa pentru a fi înlocuit de Andriy Lunin.
Inițial, problema goalkeeper-ului de 33 de ani părea că a apărut din senin, însă ulterior jurnaliștii spanioli au dezvăluit că portarul ar fi acuzat un disconfort încă de la încălzire. Până la urmă, Courtois a decis să joace, dar nu a putut să o facă până la capăt.
Acum, singura întrebare se leagă de cât de mult va sta pe bară Courtois. Potrivit as.com, diagnosticul inițial indică spre o ruptură a aductorului drept, însă chiar și în acest caz mai serios, severitatea rupturii face ca situația să fie mai gravă sau nu.
Ce este cert e ca ziua de joi va fi decisivă pentru Courtois, care ar putea fi nevoit într-un scenariu nefavorabil să stea și o lună pe bară. În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, atunci belgianul ar rata mai mult ca sigur ambele meciuri din sferturile UCL cu Bayern Munchen, care vor avea loc pe 7/8 aprilie, respectiv 14/15.
Programul lui Real Madrid în următoarea lună
- Real Madrid – Atletico (22 martie, La Liga)
- Mallorca – Real Madrid (4 aprilie, La Liga)
- Real Madrid – Bayern Munchen (7/8 aprilie, UCL)
- Real Madrid – Girona (11/12 aprilie, La Liga)
- Bayern Munchen – Real Madrid (14/15 aprilie, UCL)
- Real Madrid – Alaves (21/22 aprilie, La Liga)
