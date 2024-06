"Asta vreau să remarc!" Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024 - Antena Sport

Acesta a fost verdictul lui Ilie Dumitrescu, după ce România a remizat cu Slovacia, scor 1-1, și s-a calificat în optimi la EURO 2024. Fostul atacant al Generației de Aur e convins că unitatea grupului a făcut diferența. L-a lăudat și pe Edi Iordănescu, pentru strategia gândită în meciul decisiv din Grupa E.

Ilie Dumitrescu a amintit și de criticile primite de tricolori, chiar dacă au câștigat grupa din preliminarii. Fostul internațional este în extaz după ce România și-a îndeplinit obiectivul și s-a calificat din faza grupelor unui turneu final pentru prima dată după 24 de ani.

Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024

”Este un rezultat istoric! Această echipă națională avea nevoie să demonstreze la un turneu final, pentru că echipa noastră națională a terminat pe primul loc în grupă (n.r. grupa de calificare) și a fost neînvinsă. Au fost voci care spuneau că am jucat o repriză, că am jucat 10 minute, că am jucat 5 minute, că am prins Israelul în război, că am jucat cu Kosovo în 10 oameni. Au fost tot felul de voci.

Ceea ce vreau să remarc e că avem un grup unit, vedem o identitate de joc. Registrul și abordarea tactică e pentru ce jucători avem noi. Am avut o strategie foarte bine gândită. Am reușit să surprindem în multe momente Belgia, am scos un rezultat mare cu Ucraina, acolo a fost practic calificarea. Am avut un meci în care am ținut piept Slovaciei. Edi a fost extrem de inspirat la acest meci”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro.

Toate echipele din Grupa E de la EURO au fost la egalitate de puncte. România a avut cel mai bun golaveraj și s-a calificat de pe primul loc, iar Ucraina este OUT de la turneul final.