"Nu pot să înţeleg!" Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid - FCSB 2-2: "Nu întreba cum" - Antena Sport

Basarab Panduru a vorbit despre remiza de pe Arena Naţională dintre Rapid şi FCSB, partidă care s-a încheiat cu scorul de 2-2, în derby-ul etapei cu numărul şase din Liga 1. Echipa lui Costel Gâlcă a reuşit să revină pe final de la 0-2.
Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioană, care a condus până spre finalul meciului. Elvir Koljic a marcat însă de două ori şi a obţinut un punct care părea nesperat pentru giuleşteni.
Basarab Panduru nu a înţeleg cum FCSB nu a câştigat derby-ul cu Rapid: “Părea că totul este în favoarea ei”
Basarab Panduru a fost surprins de faptul că FCSB nu a reuşit să câştige meciul de pe Arena Naţională, mai ales că echipa campioană a avut şansa de a duce scorul la 3-0 în minutul 80, chiar prin Siyabonga Ngezana, cel care a greşit decisiv la golurile lui Koljic.
Panduru a lăudat şi inspiraţia lui Costel Gâlcă pe final de meci, chiar dacă, per total, jocul Rapidului nu a arătat grozav:
“Nu întreba cum s-a ajuns la 2-2, asta chiar nu pot să-mi dau seama. În minutul 80 putea să fie 3-0, la cornerul acela, la capul lui Ngezana, după care totul vine în favoarea Rapidului.
Este schimbarea din minutul 81 și te întrebi de ce să faci schimbarea aia, Pașcanu cu Braun. Pașcanu bate acea aruncare de la margine, de acolo iese 1-2.
După aia, cu ajutorul lui Ngezana, care are timp suficient să dea în minge. Îl așteaptă pe Borza, care ia frumos mingea, centrează excelent în fața porții și se face 2-2.
Nu pot să înțeleg cum FCSB nu câștigă meciul ăsta, cum este egalată de la 2-0, pentru că părea că totul este în favoarea ei.