"Nu pot să înţeleg!" Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid - FCSB 2-2: "Nu întreba cum" - Antena Sport

Basarab Panduru a vorbit despre remiza de pe Arena Naţională dintre Rapid şi FCSB, partidă care s-a încheiat cu scorul de 2-2, în derby-ul etapei cu numărul şase din Liga 1. Echipa lui Costel Gâlcă a reuşit să revină pe final de la 0-2.

Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioană, care a condus până spre finalul meciului. Elvir Koljic a marcat însă de două ori şi a obţinut un punct care părea nesperat pentru giuleşteni.

Basarab Panduru nu a înţeleg cum FCSB nu a câştigat derby-ul cu Rapid: “Părea că totul este în favoarea ei”

Basarab Panduru a fost surprins de faptul că FCSB nu a reuşit să câştige meciul de pe Arena Naţională, mai ales că echipa campioană a avut şansa de a duce scorul la 3-0 în minutul 80, chiar prin Siyabonga Ngezana, cel care a greşit decisiv la golurile lui Koljic.

Panduru a lăudat şi inspiraţia lui Costel Gâlcă pe final de meci, chiar dacă, per total, jocul Rapidului nu a arătat grozav:

“Nu întreba cum s-a ajuns la 2-2, asta chiar nu pot să-mi dau seama. În minutul 80 putea să fie 3-0, la cornerul acela, la capul lui Ngezana, după care totul vine în favoarea Rapidului.