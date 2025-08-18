Închide meniul
"Nu pot să înţeleg!" Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid - FCSB 2-2: "Nu întreba cum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu pot să înţeleg!” Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid – FCSB 2-2: “Nu întreba cum”

“Nu pot să înţeleg!” Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid – FCSB 2-2: “Nu întreba cum”

Publicat: 18 august 2025, 13:11

Nu pot să înţeleg! Basarab Panduru, şocat de ce a văzut în Rapid – FCSB 2-2: Nu întreba cum

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Captură Orange Sport

Basarab Panduru a vorbit despre remiza de pe Arena Naţională dintre Rapid şi FCSB, partidă care s-a încheiat cu scorul de 2-2, în derby-ul etapei cu numărul şase din Liga 1. Echipa lui Costel Gâlcă a reuşit să revină pe final de la 0-2.

Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioană, care a condus până spre finalul meciului. Elvir Koljic a marcat însă de două ori şi a obţinut un punct care părea nesperat pentru giuleşteni.

Basarab Panduru nu a înţeleg cum FCSB nu a câştigat derby-ul cu Rapid: “Părea că totul este în favoarea ei”

Basarab Panduru a fost surprins de faptul că FCSB nu a reuşit să câştige meciul de pe Arena Naţională, mai ales că echipa campioană a avut şansa de a duce scorul la 3-0 în minutul 80, chiar prin Siyabonga Ngezana, cel care a greşit decisiv la golurile lui Koljic.

Panduru a lăudat şi inspiraţia lui Costel Gâlcă pe final de meci, chiar dacă, per total, jocul Rapidului nu a arătat grozav:

“Nu întreba cum s-a ajuns la 2-2, asta chiar nu pot să-mi dau seama. În minutul 80 putea să fie 3-0, la cornerul acela, la capul lui Ngezana, după care totul vine în favoarea Rapidului.

Este schimbarea din minutul 81 și te întrebi de ce să faci schimbarea aia, Pașcanu cu Braun. Pașcanu bate acea aruncare de la margine, de acolo iese 1-2.

După aia, cu ajutorul lui Ngezana, care are timp suficient să dea în minge. Îl așteaptă pe Borza, care ia frumos mingea, centrează excelent în fața porții și se face 2-2.

Nu pot să înțeleg cum FCSB nu câștigă meciul ăsta, cum este egalată de la 2-0, pentru că părea că totul este în favoarea ei.

Dar este și meritul Rapidului, meritul antrenorului, pentru că și-a asumat acolo câteva schimbări pe care doar el le-a văzut. Nu știu dacă e miracol, dar e ceva să întorci când părea meciul pierdut”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

Gigi Becali a făcut-o praf pe Rapid, după remiza cu FCSB: “E foarte slabă, nu a avut ocazii”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa Rapidului, după remiza dintre cele două formaţii din derby-ul de duminică seară. Pe Arena Naţională, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1.

Mihai Lixandru şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioana României, care a condus până spre finalul meciului. Dubla lui Elvir Koljic a împărţit însă punctele puse în joc pe Arena Naţională.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este de părere că punctul obţinut duminică seară de Rapid nu este meritat. În ciuda remizei, Becali susţine că Rapid este o echipă slabă, care nu se poate bate la titlu:

“Rapid e foarte slabă. Foarte slabă echipa. Să fii condusă cu 2-0 şi să nu ai nicio reacţie? Foarte slabă. Cum să te baţi la titlu? Hai, că a dat un călcâi, că s-a respins. Se întâmplă în viaţă. Dar e foarte slabă, nu au avut ocazii”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

