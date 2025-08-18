Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor” - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor"

Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor"

Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor”

Publicat: 18 august 2025, 12:48

Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a câinilor”

Jucătorii lui Dinamo, la startul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo se mută pe Arena Națională. Oficialii „câinilor” au luat decizia ca echipa sa dispute toate meciurile de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării. 

Dinamo a disputat și ultimul meci din Liga 1, cu UTA (1-1) pe Arena Națională. Aproape 11.000 de fani au fost prezenți în tribunele stadionului. 

Dinamo se mută pe Arena Națională 

Decizia luată de oficialii lui Dinamo a fost anunțată de cei de la dinamo1948.club. Arena Națională devine astfel „casa” echipei lui Zeljko Kopic, în acest sezon. 

„Câinii” au decis astfel să nu mai joace pe arena Arcul de Triumf, stadion care i-a găzduit în mare parte a stagiunii precedente. De altfel, și primul meci din acest sezon, disputat de Dinamo pe teren propriu, s-a jucat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.  

Dinamo poate reveni însă pe stadionul Arcul de Triumf doar când Arena Națională nu va fi disponibilă pentru evenimente sportive. „Câinii” au luat decizia de a juca toate meciurile pe cel mai mare stadion al țării ținând cont de suprafața de joc de pe „Arcul de Triumf”, care se prezintă în condiții lamentabile.  

Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA 

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul „câinilor” a spus și care este problema echipei sale, după remiza din etapa a 6-a. 

“Prima repriză nu a fost bună. Nu am avut putere, forță, energie. A fost destul de dificil de privit. A doua repriză a fost diferită, am avut mai multă calitate. 

În prima repriză am fost lenți. Cred că în repriza a 2-a meritam mai mult decât un singur gol, dar trebuie să acceptăm acest rezultat. 

Simt energia de dinainte de meci, simt cum muncesc jucătorii. În a doua repriză am arătat că putem, că suntem pregătiți. Au fost multe lucruri pozitive, însă trebuie să jucăm așa pe o perioadă mai lungă, asta trebuie să rezolvăm! 

Știm de ce mai avem nevoie, ne mai trebuie câțiva jucători, dar încă nu am reușit să îi aducem. Sper să vină. Vorbim toți aceași limbă, ne mai trebuie 3-4 jucători”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro. 

