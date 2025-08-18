Dinamo se mută pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării, noua casă a „câinilor” - Antena Sport

Dinamo se mută pe Arena Națională. Oficialii „câinilor” au luat decizia ca echipa sa dispute toate meciurile de pe teren propriu pe cel mai mare stadion al țării.

Dinamo a disputat și ultimul meci din Liga 1, cu UTA (1-1) pe Arena Națională. Aproape 11.000 de fani au fost prezenți în tribunele stadionului.

Dinamo se mută pe Arena Națională

Decizia luată de oficialii lui Dinamo a fost anunțată de cei de la dinamo1948.club. Arena Națională devine astfel „casa” echipei lui Zeljko Kopic, în acest sezon.

„Câinii” au decis astfel să nu mai joace pe arena Arcul de Triumf, stadion care i-a găzduit în mare parte a stagiunii precedente. De altfel, și primul meci din acest sezon, disputat de Dinamo pe teren propriu, s-a jucat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.

Dinamo poate reveni însă pe stadionul Arcul de Triumf doar când Arena Națională nu va fi disponibilă pentru evenimente sportive. „Câinii” au luat decizia de a juca toate meciurile pe cel mai mare stadion al țării ținând cont de suprafața de joc de pe „Arcul de Triumf”, care se prezintă în condiții lamentabile.