Cristiano Ronaldo a cedat nervos după un gest făcut de Daniele Orsato, în Portugalia - Slovenia! Arbitrul l-a scos din minţi - Antena Sport

Cum a arătat echipa de start a Portugaliei:

Costa – Cancelo, Pepe, Dias, Mendes – Vitinha, Palhinha, Fernandes – B. Silva, Ronaldo, Leao

„Aproape îmi spune ‘tată’” Pepe, mesaj savuros despre un coleg de la naţională

Pepe a transmis un mesaj savuros despre un coleg de la naţională, care aproape îl strigă „tată”. Fundaşul de 41 de ani a oferit declaraţii despre Joao Neves, coechipierul său cu 22 de ani mai mic decât el.

Pepe a rămas liber de contract, în această vară, după despărţirea de Porto. Acesta a transmis că nu a luat o decizie în privinţa viitorul său, fiind concentrat pe obiectivele de la echipa naţională.

„Nu mă gândesc la faptul că rămân liber de contract, sincer. Viitorul e în mâinile lui Dumnezeu. Am multe alte lucruri la care mă gândesc, cum ar fi modul în care mă voi apăra la antrenamente sau cum mă voi recupera după antrenamentul de mâine. Acesta sunt îngrijorările mele acum.

Joao Neves nu-mi spune tată, dar pe aproape, pe acolo… e un tip foarte glumeț. În calitatea mea de cel mai vârstnic jucător încerc să ajut pe toată lumea. Sunt convins că Joao Neves și toți ceilalți vor avea un viitor foarte strălucitor.

Secretul longevității mele? Pasiunea pe care o am pentru fotbal. Am zis de multe ori că este un privilegiu să am în continuare capacitatea de a face ceea ce iubesc cel mai mult. Cu multă concentrare și competitivitate, calități pe care le am. Ăsta e secretul – pasiunea pe care o am în fiecare moment, la orice antrenament, la orice meci”, a transmis Pepe, conform presei din Portugalia.