Gigi Becali pune presiune pe naţionala lui Edi Iordănescu: "De ce să mă gândesc că bate Franţa sau Germania?" - Antena Sport

Gigi Becali pune presiune pe naţionala lui Edi Iordănescu după victoria fantastică cu Ucraina. Patronul de la FCSB spune că România nu trebuie să se teamă de nicio naţională de la EURO şi se poate gândi chiar la câştigarea trofeului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a prins curaj după ce România a câştigat cu 3-0 prima partidă de la EURO 2024. Acesta a spus că nu s-ar mulţumi decât cu câştigarea trofeului.

Gigi Becali pune presiune pe naţionala lui Edi Iordănescu

„Pe mine nu mă întrebați, eu nu sunt negativist. Eu tot timpul spun că o să câștigăm. Când e vorba despre noroc la fotbal, se poate întâmpla orice. Noi acum suntem calificați, că am câștigat 3-0, nu? Suntem calificați! E vorba de golaveraj. Eu nu mă gândesc la optimi, mă gândesc la cupă! De ce să gândesc că ne bate Franța, Germania? Eu acolo vreau, eu așa gândesc. Cu Elveția am zis că vreau locul 1, s-o batem pe Elveția. Și am bătut-o și am luat locul 1. Și acum vreau locul 1 în grupă eu”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Mircea Lucescu: „Pentru mine nu a existat niciodată o Generaţie de Aur”

Mircea Lucescu i-a lăudat pe tricolori după victoria fantastică împotriva Ucrainei. Marele antrenor român a punctat că pentru el nu a existat vreodată o „Generaţie de Aur”. Lucescu i-a remarcat pe Radu Drăguşin şi pe Nicolae Stanciu după România – Ucraina 3-0.

”Suporterii români sunt însetați de astfel de momente. În seara asta au reușit să transmită o anumită stare de euforie. Pentru mine nu există și n-a existat niciodată o ‘Generație de Aur’, sunt aceiași jucători talentați pe care îi găsești în toate colțurile țării, dornici să ajungă să facă performanță.