Kai Havertz, după ce Germania a "spulberat-o" pe Scoţia în primul meci de la EURO 2024: "E doar începutul" - Antena Sport

Kai Havertz, autorul unui gol din penalty în meciul dintre Germania şi Scoţia, a făcut declaraţii după victoria cu 5-1 obţinută de „Die Mannschaft”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Havertz a subliniat că victoria concludentă a naţionalei antrenate de Julian Nagelsmann transmite un mesaj celorlaltor echipe de la EURO 2024.

Kai Havertz, după ce Germania a „spulberat-o” pe Scoţia în primul meci de la EURO 2024: „E doar începutul”

„Cred că o victorie cu 5-1 transmite un mesaj. Dar este doar începutul. Am văzut calitatea pe care o avem în echipă şi cât de buni sunt jucătorii noştri. Încă vom avea parte de adversari dificili. Cred că s-a simţit energia de pe stadion încă din primul minut. Noi am impus ritmul şi fanii au fost acolo. Golurile au venit, ceea ce a fost, de asemenea, bine. Şi cu cartonaşul roşu, a doua repriză a fost un pic mai uşoară. Am avut jocul sub control timp de 90 de minute. Toată ţara este în spatele nostru, aşa cum am observat la centrul de pregătire. Noi ştim asta”, a declarat Kai Havertz, după Germania – Scoţia 5-1.

Havertz a marcat din penalty, în minutul 45+1 al meciului. Atacantul lui Arsenal a dus scorul la 3-0. Havertz a fost înlocuit de Nagelsmann în minutul 63 al meciului. Niclas Fullkrug a intrat în locul lui şi a marcat un gol de senzaţie, la 5 minute după ce a fost introdus pe teren.

Tânărul fenomen, de 21 de ani, al naţionalei Germaniei, Florian Wirtz, a deschis scorul în minutul 10. Musiala a majorat avantajul Germaniei, în minutul 19. Nemţii aveau să intre la pauză cu 3-0, după golul marcat de Havertz din penalty.