Mesajul lui Volodimir Zelenski după calificarea Ucrainei la EURO 2024 - Antena Sport

România a ajuns la 1.70 cotă pentru a merge mai departe, dar şi la cotă 8 pentru a fi prima în grupă. În fine, Slovacia e cotată cu şansele cele mai mici, având cotă 2 pentru o calificare în optimi.

România – Ucraina va fi meciul de debut al naţionalei de la EURO 2024. „Tricolorii” vor debuta la turneul final din Germania contra ucrainenilor, după ce aceştia au eliminat-o pe Islanda, la baraj.

„A fost un test foarte util. Şi mi l-am dorit, aşa cum am spus şi înaintea jocului. Este o echipă completă. Are forţă, viteză, tehnică şi cultură tactică pentru că au jucători care joacă în Europa. E o forţă, nu întâmplător au câştigat împotriva Germaniei, Spaniei şi Braziliei. Asta am vrut, să ne chinuie puţin. Am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam”, a spus Edi Iordănescu, după meci.