Nicolae Stanciu, discurs de căpitan după Belgia - România 2-0: "Sunt mândru de toţi colegii! Rezolvăm calificarea cu Slovacia!" - Antena Sport

Nicolae Stanciu, discurs de căpitan după Belgia - România 2-0 Profimedia Nicolae Stanciu a avut un discurs de căpitan după Belgia – România 2-0. Stanciu şi-a felicitat colegii pentru modul în care au jucat cu Belgia. România a rămas pe primul loc în clasament, deşi a pierdut partida cu belgienii. Nicola Stanciu a promis că va face orice pentru ca România să se califice în optimile de finală de la EURO 2024. „Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica. Nicolae Stanciu, discurs de căpitan după Belgia – România 2-0 „Am avut şi noi şansele noastre de a marca. Din păcate nu am făcut-o, au intrat toate cu Ucraina. Ştiam că trebuie să suferim cu o echipă ca Belgia. Am şi suferit, puteam să închidem calificarea din această searaă, asta ne-am dorit. Cred că şi noi dacă reuşeam să egalăm la ocaziile avute, făceam 1-1, poate ei nu mai reveneau. Sunt mândru de toţi colegii, cum au luptat. Aşteptăm meciul cu Slovacia şi sper să rezolvăm calificarea acolo. Am încercat să forţăm şi din prima repriză, dar a venit golul în minutul 2 şi ne-a dat peste cap. Nu e uşor să iei gol în minutul 2. Aşteptăm meciul cu Slovacia şi sper să rezolvăm calificarea", a spus Nicolae Stanciu la Pro TV. Denis Drăguș, prima reacție după Belgia – România 2-0! Denis Drăguș a avut prima reacție după Belgia – România 2-0. Atacantul echipei naționale a vorbit despre prestația din partida cu vedetele lui Domenico Tedesco.

„Eu cred că am intrat mai greu în meci, am luat gol repede, dar cred că am arătat că puteam și noi să marcăm. Am avut ocaziile noastre. Întradevăr, am întâlnit o echipă extraordinară, dar ne-am ridicat la nivelul meciului.

Puteam să egalăm, dar acum trebuie să analizăm. Trebuie să vedem ce facem la următorul meci și să ne calificăm. Am mai spus și în preliminarii, România trebuie să sufere până la ultimul meci. Ne-am obișnuit să ne fie greu.

Am încredere în echipă, am pierdut un meci cu o echipă foarte bună. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Tragem concluzie și mergem mai departe.

Fanii au fost senzaționali, nu am văzut ceva asemănător la alte naționale, de la acest European”, a spus Denis Drăguș pentru sursa mai sus citată.