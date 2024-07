"Olanda poate câştiga cu uşurinţă EURO 2024!" Ce l-a marcat pe Radu Drăguşin la turneul final. Reacţie după eliminarea din optimi - Antena Sport

Ce l-a marcat pe Radu Drăguşin la turneul final din Germania. Fundaşul central a avut prima reacţie după eliminarea suferită de România în optimi. Tricolorii au cedat în faţa Olandei, scor 0-3.

Radu Drăguşin este convins că naţionala lui Ronald Koeman poate ajunge până în finala de la EURO 2024 şi să o şi câştige. Jucătorul în vârstă de 22 de ani este uluit de modul în care fanii României au susţinut echipa pe toată durata Campionatului European.

Ce l-a marcat pe Radu Drăguşin la turneul final. Reacţie după România – Olanda 0-3

„Eu cred că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren. Olanda poate cu uşurinţă câştiga Campionatul European. Suntem conştienţi că putem da mai mult României, plecăm cu capul sus. A fost o experienţă pe care o să o port toată viaţa în inima mea… şi datorită afecţiunii şi atmosferei de aici. O să am mult de învăţat de aici.

Afecţiunea şi aprecierea publicului este una de nedescris, vreau să le mulţumesc din tot sufletul. Tot ce am făcut, am făcut pentru ei. Se putea mai mult, niciodată nu vreau să fiu mulţumit. Sunt sigur că avem o bază pe care am construit-o şi pe care putem crea mai multe performanţe pe viitor„, a declarat Radu Drăguşin la Pro TV.

Ce note au primit jucătorii României după eliminarea de la EURO 2024

Echipa lui Ronald Koeman a dominat partida din optimi şi se pregăteşte pentru meciul de la Berlin din sferturi, după golurile marcate de Gakpo şi Malen, ultimul cu o dublă.