Povestea superbă a fanului român, care a alergat de la București spre Munchen, pentru primul meci al naționalei de la EURO 2024 - Antena Sport

Povestea superbă a fanului român, care a alergat de la București spre Munchen, pentru primul meci al naționalei de la EURO 2024 Povestea superbă a fanului român, care a alergat de la București spre Munchen, pentru primul meci al naționalei de la EURO 2024 Povestea superbă a fanului român, care a alergat distanța de la București spre Munchen, pentru primul meci al naționalei de la EURO 2024. Daniel Horhogea, în vârstă de 40 de ani, a transformat calificările României la EURO în provocări extreme. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Este pentru a doua oară, după Campionatul European din Franţa, din 2016, când Daniel Horhogea parcurge distanţa dintre România şi ţara gazdă de la EURO în alergare. Povestea superbă a fanului român, care a alergat de la București spre Munchen, pentru primul meci al naționalei de la EURO 2024 Călătoria de anul acesta a durat 25 de zile şi a însemnat, cumulat în jur de 1.400 de kilometri. Fan Dinamo, Daniel a plecat de la Stadionul „Ştefan cel Mare” din Bucureşti şi a ajuns la Munich Fussball Arena, unde România joacă primul meci la EURO 2024, contra Ucrainei. A întâlnit în drumul său mulţi oameni uimiţi de ceea ce şi-a propus să facă. „Ai nevoie de o doză de curaj ca să duci la bun sfârşit (n.r. o asemenea călătorie). S-ar putea să ai şi probleme, am avut şi eu glezne umflate, probleme cu tibia, dar astea sunt probleme medicale pe care le poţi întreţine cu un pic de kineto, masaj, nişte medicamente. Dar mental, în fiecare dimineaţă trebuie să te trezeşti şi să ai un plan. Eu n-am avut nimic structurat, a fost o necunoscută şi am avut parte de oameni faini”, a spus Daniel Horhogea, conform frf.ro. Sunt oamenii care le-au ajutat cei care au creat şi cele mai memorabil experienţe ale acestei călătorii. Oamenii care l-au primit la ei acasă ca pe un membru al familiei, care i-au gătit, care l-au luat cu maşina când a plouat torenţial şi i-au cumpărat apoi un ceai cald, chiar dacă nu vorbeau engleză, oamenii care au avut încredere să-i dea cheia de la apartament ca să se poată odihni. Reclamă

Dacă e ceva ce a învăţat în aventura lui de aproape o lună e să nu aibă aşteptări şi aşa se raportează şi la călătoria EURO 2024 pe care Echipa Naţională o începe la München. „Cele 25 de zile de călătorie mi-au zis să nu am aşteptări. Îmi doresc doar ca jucătorii să lupte pentru Echipa Naţională. Fiecare generaţie are drumul ei şi dorinţa de a face ceva – eu cred în aceşti băieţi. Am văzut dăruire.”

„Astăzi batem Ucraina!” Suporterii României au cucerit străzile din Munchen

Suporterii României au cucerit străzile din Munchen, înaintea duelului cu Ucraina de la EURO 2024. Mii de fani ai naționalei se pregătesc de debutul „tricolorilor” la turneul final.

Peste 30.000 de fani români sunt așteptați în tribunele arenei lui Bayern Munchen, la duelul dintre România și Ucraina. Suporterii s-au încălzit deja pe străzile orașului, unde au cântat pentru „tricolori”.

„Ole, astăzi batem Ucraina” și „România, România, ole, ole, ole” sunt doar câteva dintre versurile preferate ale fanilor români din Germania. Și cu o seară înainte de meci, suporterii au făcut atmosferă la Munchen. De la terasele din oraș se auzeau doar încurajări pentru „tricolori”, care vor să obțină al doilea succes din istoria României, la un Campionat European. Prima victorie a „tricolorilor” la EURO datează de la turneul final din 2000, atunci când naționala învingea cu 3-2 Anglia și reușea să treacă de grupe. La actuala ediție a Campionatului European, „tricolorii” se mai duelează cu Belgia, pe 22 iunie, și cu Slovacia, pe 26 iunie, pe lângă meciul de debut cu Ucraina.