Gigi Becali s-a bucurat de demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: "Vreau să stăpânesc răutatea" - Antena Sport

CFR Cluj a suferit o înfrângere rușinoasă în turul play-off-ului Europa League, scor 2-7 contra suedezilor de la Hacken, meci care a marcat și demisia lui Dan Petrescu de pe banca “feroviarilor”. Una dintre primele persoane care a vorbit despre acest eveniment a fost Gigi Becali, patronul de la FCSB, care a recunocut că s-a bucurat într-un fel când a auzit, bazându-se pe valoarea antrenorului de 57 de ani.

În plus, finanțatorul a spus că din punctul său de vedere plecarea lui Petrescu reprezintă un plus pentru echipa sa în lupta la titlu, pe care crede că o va duce cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali: “Vreau să stăpânesc răutatea”

După partida FCSB-ului din meciul cu Aberdeen, încheiată cu scorul de 2-2, Gigi Becali a fost sunat pentru mai multe reacții. Patronul campioanei a fost pus să comenteze inclusiv demisia lui Dan Petrescu, petrecută în urmă cu puțin timp în raport cu intervenția sa. “Bursucul” a decis să plece de pe banca CFR-ului după ce a fost “zdrobit” de cei de la Hacken în play-off-ul Conference League cu 7-2.

Becali a spus că nu s-a uitat la meci, astfel încât să nu aibă vreo reacție care să reflecte răutate. Cu toate acestea, patronul FCSB-ului nu s-a abținut din a spune că CFR este mai slăbită odată cu plecarea tehnicianului de 57 de ani și că s-a bucurat de vestea respectivă. Latifundiarul din Pipera a dat de înțeles că formația din Cluj era mult mai bună cu Dan Petrescu pe bancă, el reprezentând un plus pentru club.

“Eu zic că ne avantajează demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj în privința luptei la titlu. Așa o vedeam, dar acum a plecat și Dan Petrescu; au și moralul căzut. S-a schimbat situația. Craiova are foarte multe puncte distanță și joacă un fotbal foarte frumos.