Presa din Olanda l-a făcut praf pe Felix Zwayer după eliminarea de la EURO 2024! Jurnaliștii, poreclă uluitoare pentru arbitru - Antena Sport

Presa din Olanda l-a făcut praf pe Felix Zwayer după eliminarea de la EURO 2024 Felix Zwayer / Profimedia Presa din Olanda l-a făcut praf pe Felix Zwayer după eliminarea de la EURO 2024! Jurnaliștii batavi nu s-au ferit de cuvinte atunci când au vorbit despre prestația centralului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Olanda a fost eliminată de la EURO 2024 în semifinale, de Anglia, cu scorul de 1-2. Duelul s-a jucat la Dortmund și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Presa din Olanda l-a făcut praf pe Felix Zwayer după eliminarea de la EURO 2024 În cadrul duelului din semifinale, centralul care a arbitrat și România – Olanda a dictat o lovitură de la 11 metri în favoarea Angliei, după un contact între Kane și Dumfries. De notat este faptul că decizia luată de Zwayer a venit după consultarea sistemului VAR. Decizia arbitrului german, care a fost suspendat timp de 6 luni în 2005 pentru aranjarea unui meci, a fost criticată în termeni duri de olandezi. Jurnaliștii batavi i-au pus și o poreclă uluitoare lui Zwayer: ¨distrugătorul de meciuri¨. „Interesant e puțin spus pentru ce s-a întâmplat la Dortmund. Păcat că Felix Zwayer, confuzul arbitru german, distrugătorul de meciuri, a fluierat un fault făcut de Gakpo cu un minut înainte de golul decisiv, deși n-a fost vorba de nimic”, a notat publicația Volkskrant. Reclamă

Reclamă 4

Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia – Olanda 2-1

Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia – Olanda 2-1. Căpitanul Olandei a criticat arbitrajul lui Felix Zwayer din semifinala de la EURO 2024.

Mai exact, olandezii au contestat lovitura de la 11 metri din care Anglia a egalat. Zwayer a mers să revadă faza şi a decis că Dumfries l-a faultat în careu pe Kane, cel care avea să transforme penalty-ul.

„Nu, nu am cuvinte pentru a comenta arbitrajul. Și nici nu pot descrie durerea după golul primit atât de târziu în meci. Am rămas cu mâna goală și ne doare foarte tare. Am dat totul, dar foarte mult a contat penaltyul dictat la 1-0 pentru noi.

Reclamă

Dacă a dispărut de pe teren imediat ce a fluierat finalul și a fugit direct la vestiare, s-ar putea să fie un semn pentru ce s-a întâmplat azi!”, a spus Virgil van Dijk după Anglia – Olanda 2-1.