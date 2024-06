Răzvan Burleanu a văzut meciul de deschidere de la EURO 2024 de lângă Sir Alex Ferguson şi Jose Mourinho! Imagine fabuloasă - Antena Sport

Răzvan Burleanu a văzut meciul de deschidere de la EURO 2024 de lângă Sir Alex Ferguson şi Jose Mourinho. Preşedinte Federaţiei Române de Fotbal a stat pe rândul din faţa celor doi mari antrenori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răzvan Burleanu a oferit o nouă imagine memorabilă, chiar la meciul de deschidere de la EURO dintre Germania şi Scoţia. Şeful FRF a avut parte de o companie selectă.

Răzvan Burleanu a văzut meciul de deschidere de la EURO 2024 de lângă Sir Alex Ferguson şi Jose Mourinho

Burleanu a primit bilete lângă Sir Alex Ferguson şi Jose Mourinho. Cei doi tehnicieni au stat unul lângă altul, în timp ce preşedintele FRF a luat loc pe rândul din faţă. Nu este pentru prima dată când Răzvan Burleanu a apărut lângă marile staruri din fotbal. La Campionatul Mondial din Qatar, Burleanu le-a ţinut companie lui Roberto Carlos şi Cafu. De asemenea, Burleanu a fost văzut şi lângă Nasser Al-Khelaifi, preşedintele celor de la PSG.

Răzvan Burleanu a făcut o vâlvă cu imaginea în care a apărut alături de Roberto Carlos, Ronaldo, Cafu şi Kaka. Burleanu spune că îi cunoaşte şi a făcut o afirmaţie incredibilă. Le-a fost lector în cadrul programului „Master for International Players”.

„Cu câțiva dintre ai au o relație foarte apropiată, pe unii dintre ei i-am cunoscut în programul numit MIP, Master for International Players, unde eu am fost lector iar ei au fost studenți. Și am păstrat o relație foarte apropiată. Unul dintre ei, cu care am o relație de prietenie este Gilberto Sivla. Dar și deplasarea către stadion am făcut-o cu Gilberto Silva, Roberto Carlos, dar și cu Edi Iordănescu.