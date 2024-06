Răzvan Burleanu, discurs ferm despre negocierile cu Edi Iordănescu: "Mingea e în terenul lui! Avem acest obiectiv!" - Antena Sport

Răzvan Burleanu a avut un discurs ferm despre negocierile cu Edi Iordănescu cu privire la semnarea unui nou contract. Preşedintele FRF a spus că obiectivul este ca Edi Iordănescu să semneze un nou contract până la plecarea la EURO.

Burleanu a spus că aşteaptă răspunsul din partea selecţionerului dar, în cazul în care acesta va fi unul negativ, atunci FRF va fi pregătită să găsească soluţii.

Răzvan Burleanu, discurs ferm despre negocierile cu Edi Iordănescu

„Sunt în acest obiectiv ca până la plecarea în Germania să semnăm acest contract. Au fost mai multe discuţii, sunt mai multe clauze noi în ceea ce priveşte durata, dar şi alte beneficii pentru că este un antrenor care a a avut succes. Mingea este în terenul lui, aştaptăm răspunsul şi acordul lui. Ceea ce pot să vă spun este că e un contract diferit, pe o perioadă mai lungă. Perioada de contract, de 4 ani, nu a fost pusă sub semnul întrebării de Edi Iordănescu. Este un obiectiv pe care ni l-am asumat, şi noi şi el. Până la plecare să ştim dacă putem continua cu Edi şi după EURO. În acelaşi timp, suntem pregătiţi pentru orice. Am clarificat şi declaraţia cu privire la preluarea unui club european şi a spus că a fost scoasă din context„, a spus Răzvan Burleanu.

Edi Iordănescu, anunţ despre viitorul său pe banca României

Edi Iordănescu a făcut un anunţ despre viitorul său pe banca României. Selecţionerul a spus că, în prezent, se gândeşte doar la meciurile cu Bulgaria şi cu Liechstenstein în vederea pregătirii partidelor de la EURO.

„Focusul meu este pentru cele două meciuri amicale, avem două testări de importanţă foarte mare şi trebuie să ne concentrăm acolo. În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contracul meu, ci turneul final.Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta. Am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul.