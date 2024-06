Se cunosc primele două sferturi de la EURO 2024. Spania - Germania este meciul "şoc"! Tabloul înainte de România - Olanda - Antena Sport

Se cunosc primele două sferturi de la EURO 2024 Anglia şi Spania sunt calificate în sferturile de finală de la EURO 2024 / Colaj Profimediaimages Se cunosc primele două sferturi de finală de la EURO 2024. Spania – Germania este meciul „şoc” din această fază a competiţiei. Reprezentativa ţării gazdă are o revanşă de luat – în urmă cu patru ani a suferit o înfrângere istorică în faţa ibericilor. Germania a cedat atunci cu 0-6! Cele două naţionale au fost adversare şi la Mondialul din 2022, când au remizat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De cealaltă parte a tabloului, Anglia a „tremurat” serios împotriva Slovaciei pentru un loc în sferturi. Jude Bellingham a restabilit egalitatea cu un gol fabulos, din „foarfecă”, în minutul 90+5. În prelungiri a marcat şi Harry Kane şi starurile lui Southgate au evitat la limită o eliminare ruşinoasă. Se cunosc primele două sferturi de la EURO 2024 Pentru naţionala Angliei urmează confruntarea cu „călăul” Italiei, Elveţia. Trupa lui Murat Yakin nu i-a dat nicio şansă campioanei en-titre şi s-a impus cu scorul de 2-0. Încep emoţiile şi pentru naţionala României, care poate întâlni câştigătoarea meciului Anglia – Elveţia în semifinale. Până atunci, tricolorii trebuie să învingă Belgia, marţi, de la ora 19:00, în disputa care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Dacă trec de optimi, jucătorii lui Edi Iordănescu vor întâlni Austria sau Turcia. Iată cum arată tabelul actualizat de la EURO 2024:. Reclamă

Reclamă 4

„Avem un grup foarte bun și cred că atmosfera e foarte bună, suntem foarte pregătiți. Dacă ajungem în sferturi, am repeta ceva istoric. Acesta e obiectivul. Trebuie să jucăm un meci perfect pentru a ne califica. Avem potențial mare și sper ca olandezii să nu se subestimeze. Am câștigat acest drept după ce am terminat pe locul 1.

Ce ar înseamnă calificarea în sferturi? Ar rămâne numele noastre în istorie. Ar fi ceva foarte important și pentru țară. Va fi cel mai important meci din viața mea. Vom vedea ce va fi. Cu acești fani în spate, parcă jucăm acasă la fiecare meci. Parcă suntem pe Arena Națională„, a spus Andrei Raţiu într-o conferinţă de presă.

Reclamă

Spania – Georgia 4-1 Echipa naţională a Spaniei a învins duminică seara, la Koln, scor 4-1, echipa naţională a Georgiei, în optimile de finală ale turneului final Euro 2024. Spaniolii s-au calificat în sferturi, unde vor juca împotriva Germaniei. Lamine Yamal a mai bifat un record, devenind, la 16 ani şi 353 de zile, cel mai tânăr jucător care apare în faza eliminatorie a unui turneu final de Campionat European. Spania a avut posesie 73 la sută în prima repriză, a dominat categoric, iar Mamardashvili, portarul georgian, a avut două intervenţii salvatoare în minutele 5, la Dani Carvajal, şi 10, la Niko Williams. În ciuda dominării iberice, pe contraatac, Kakabadze a centrat în careu şi, presat din spate de Kvaratskhelia, fundaşul spaniol Le Normand s-a poziţionat greşit, trimiţând balonul în propria poartă. Elevii lui de la Fuente au egalat în minutul 39, dar cu emoţii, golul lui Rodri având nevoie de validarea VAR. După pauză, Kvaratskhelia a încercat să înscrie de la mijlocul terenului, iar mingea a trecut puţin pe lângă bară în minutul 49. Imediat a căzut şi golul ibericilor. Lamine Yamal a centrat perfect şi Fabian Ruiz a înscris cu o lovitură de cap. În minutul 75 Nico Williams a fost lansat de Fabian Ruiz şi a marcat un gol frumos pe contraatac, iar Spania conducea cu 3-1. Scorul final a fost stabilit de Dani Olmo, în minutul 83, Spania a învins Georgia cu 4-1 şi ibericii vor juca în sferturi la Stuttgart, cu Germania. SPANIA: Unai Simón – Dani Carvajal (Jesus Navas 81), Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo 66) – Pedri (Dani Olmo 52), Rodri, Fabian Ruiz (Merino 81) – Yamal, Alvaro Morata (Oyarzabal 66), Niko Williams. SELECŢIONER: Luis de la Fuente GEORGIA: Mamardashvili – Kakabadze, Gvelesiani (Kvekveskiri 78), Kashia, Dvali, Lochoshvili (Tstaishvili 63) – Kochorashvili, Kiteishvili (Altunashvili 41), Chakvetadze (Davitashvili 63) – Mikautadze (Zivzivadze 78), Kvaratskhelia. SELECŢIONER: Willy Sagnol. Cartonaşe galbene: Alvaro Morata 44 / Davitashvili 71

Arbitri: Francois Letexier – Cyril Mugnier. Mehdi Rahmouni (toţi din Franţa) – Serdar Gozubuyuk (Ţările de Jos)

Harry Kane, fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham

Harry Kane s-a declarat fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham, din meciul Anglia – Slovacia, scor 2-1. Englezii au „tremurat” în optimile de finală de la EURO 2024 şi au obţinut calificarea in extremis. Bellingham a trimis confruntarea în prelungiri cu un gol înscris din „foarfecă”, în minutul 90+5.

Jude Bellingham este eroul Angliei de la Campionatul European. A trimis mingea cu o execuţie colosală, când arbitrul se pregătea să fluiere finalul meciului.

În prelungiri a marcat şi Kane, iar Anglia se va duela cu Elveţia pentru un loc în semifinale.

„A fost greu pentru noi. Am lucrat la atât de multe detalii în timpul săptămânii și iată că până la urmă am avut nevoie doar de un corner bun. În această competiție, trebuie să găsești mereu o cale de a câștiga. Asta am făcut noi astăzi.

Jude a făcut ceea ce ştie să facă. A ținut turneul nostru în viață. A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Angliei. Ce jucător este! Arată mereu de ce este în stare. În momentele importante, el se ridică„, a declarat Harry Kane, potrivit The Independent.