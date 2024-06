Situaţie incredibilă la EURO 2024! Danemarca s-a calificat în optimi, după al nouălea criteriu de departajare - Antena Sport

Situaţie incredibilă la EURO 2024! Danemarca s-a calificat în optimi, după al nouălea criteriu de departajare Jucătorii Danemarcei/ Profimedia A fost o situaţie incredibilă la EURO 2024, după ce Danemarca s-a calificat în optimi de pe locul secund al grupei. Danezii au prins biletele pentru fazele eliminatorii ale turneului final, după al nouălea criteriu de departajare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Danemarca şi Serbia au încheiat la egalitate, scor 0-0, scor care s-a înregistrat şi în partida dintre Anglia şi Slovenia. Situaţie incredibilă la EURO 2024 Danemarca a încheiat grupa la egalitate de puncte cu Slovenia, iar în meciul direct, cele două au remizat. De asemenea, şi la golaveraj, goluri primite şi goluri marcate, a fost egalitate perfectă între cele două naţionale. Următorul criteriu de departajare a fost numărul de cartonaşe primite. Slovenia se afla în avantaj la pauza meciului cu Anglia, dat fiind faptul că jucătorii primiseră cinci cartonaşe, iar cei danezi au primit şase cartonaşe, două în primele 45 de minute ale duelului cu Serbia. Slovenia a primit un cartonaş galben în repriza a doua a duelului cu Anglia, astfel că a fost egalitate şi la acest criteriu, în duelul cu Danemarca. Reclamă

S-a ajuns la ultimul criteriu de departajare, al clasamentului din calificări. Danemarca a avut câştig de cauză şi s-a clasat astfel pe locul secund în Grupa C.

Slovenia s-a calificat şi ea în optimile EURO 2024, deoarece are un golaveraj mai bun decât Ungaria, naţionala clasată pe locul trei în Grupa A, şi are un punct în plus faţă de Croaţia, echipă care a încheiat Grupa B pe locul doi.

Anglia se va duela, cel mai probabil, cu Olanda, în optimi. Danemarca va înfrunta ţara gazdă, Germania, în timp ce Slovenia ar putea da piept cu Portugalia sau câştigătoarea grupei României.

