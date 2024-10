3 absenţe importante pentru FCSB la meciul cu Rangers! Ce se întâmplă cu Siyabonga Ngezana - Antena Sport

Cipriotul de pe banca FCSB-ului a ţinut să afirme că el şi ceilalţi membri ai staff-ului tehnic aleg echipa de start.

„(Reporter: Auzim aici, în Scoția, că patronul a spus că o să jucați cu o echipă mai slabă. E adevărat?) Avem 22 de jucători la fel toți. Nu avem un prim 11 mai slab sau mai bun. Toți sunt egali. Nu văd că avem jucători buni sau slabi. Toți pot începe meciul. Așa văd eu lucrurile. Nu are rost să vorbim despre asta.

(n.r. Patronul v-a spus formula de start?) Suntem aici și decidem cine va începe. Patronului îi place să-și spună opiniile. Dar noi decidem primul 11”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Charalambous a ţinut să insiste că nu se mulţumeşte cu un rezultat de egalitate în Scoţia, chiar dacă FCSB are maximum de puncte după primele două etape. FCSB are cinci victorii la rând în toate competiţiile. În schimb, echipa lui Ianis Hagi are două înfrângeri în ultimele trei meciuri.

Întrebat despre Gigi Becali, antrenorul lui Rangers a stârnit hohote de râs

Clement a comentat declaraţiile oferite în ultimele zile de patronul campioanei României. Antrenorul lui Ianis Hagi nu crede că FCSB va juca cu rezervele pe Ibrox.

Philippe Clement se aşteaptă ca echipa de start a FCSB-ului să nu fie cea anunţată de Gigi Becali.

„(Este un avantaj pentru dumneavoastră că FCSB a anunţat deja echipa de start şi că Olaru şi Şut lipsesc?) Am primit informaţii despre două echipe şi nu una singură. Sper că vor folosi numai una (n.r. zâmbete în sală). Nu, ne concentrăm doar pe noi, să ne facem noi jocul. Vom vedea ce jucători vor folosi. Dar este vorba doar despre noi!