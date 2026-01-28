Antrenorul lui Fenerbahce, anunţ categoric despre patronii care se implică la echipe: "Am un principiu clar" - Antena Sport

Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, a fost întrebat despre implicarea patronilor la echipele de fotbal. Echipa din Turcia se află la Bucureşti pentru meciul cu FCSB, din ultima etapă a grupelor Europa League.

Întrebat dacă a păţit până acum ca un patron al echipei pe care o antrena a luat decizii în locul său, aşa cum o face Gigi Becali la FCSB, Tedesco a fost foarte clar. Acesta consideră că este normal ca omul care bagă bani în echipă să aibă o părere şi ca aceasta să fie acceptată, dar nu i s-a întâmplat niciodată ca acesta să se implice direct peste munca sa.

Domenico Tedesco nu a dat peste patroni care să ia decizii tehnice în locul său: “Nu mi s-a întâmplat”

“Am un principiu clar: dacă patronul echipei are o opinie, aceasta trebuie acceptată. Este important să fim toți împreună în anumite situații. Nu mi s-a întâmplat ca patronul să ia decizii tehnice peste mine”, a declarat Domenico Tedesco, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu FCSB.

De asemenea, Tedesco este convins că FCSB este o echipă extrem de motivată înaintea acestui meci, după rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă, şi a subliniat faptul că aceştia au reuşit o victorie uriaşă în Europa League, când au învins-o pe Feyenoord cu 4-3, după ce roş-albaştrii au fost conduşi cu 1-3.

“Suntem deja în primele 24, dar vom înfrunta o echipă motivată, care a bătut-o pe Feyenoord cu 4-3, după ce a fost condusă cu 1-3. Este o echipă motivată, care nu se dă bătută niciodată. Au un public bun, un stadion frumos. Noi ne continuăm drumul.