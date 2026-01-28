Antrenorul lui Fenerbahce, anunţ categoric despre patronii care se implică la echipe: "Am un principiu clar" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul lui Fenerbahce, anunţ categoric despre patronii care se implică la echipe: “Am un principiu clar”

Alex Masgras Publicat: 28 ianuarie 2026, 18:52

Domenico Tedesco, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului cu FCSB / Antena Sport

Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, a fost întrebat despre implicarea patronilor la echipele de fotbal. Echipa din Turcia se află la Bucureşti pentru meciul cu FCSB, din ultima etapă a grupelor Europa League.

Întrebat dacă a păţit până acum ca un patron al echipei pe care o antrena a luat decizii în locul său, aşa cum o face Gigi Becali la FCSB, Tedesco a fost foarte clar. Acesta consideră că este normal ca omul care bagă bani în echipă să aibă o părere şi ca aceasta să fie acceptată, dar nu i s-a întâmplat niciodată ca acesta să se implice direct peste munca sa.

Domenico Tedesco nu a dat peste patroni care să ia decizii tehnice în locul său: “Nu mi s-a întâmplat”

“Am un principiu clar: dacă patronul echipei are o opinie, aceasta trebuie acceptată. Este important să fim toți împreună în anumite situații. Nu mi s-a întâmplat ca patronul să ia decizii tehnice peste mine”, a declarat Domenico Tedesco, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu FCSB.

De asemenea, Tedesco este convins că FCSB este o echipă extrem de motivată înaintea acestui meci, după rezultatele dezamăgitoare din ultima perioadă, şi a subliniat faptul că aceştia au reuşit o victorie uriaşă în Europa League, când au învins-o pe Feyenoord cu 4-3, după ce roş-albaştrii au fost conduşi cu 1-3.

“Suntem deja în primele 24, dar vom înfrunta o echipă motivată, care a bătut-o pe Feyenoord cu 4-3, după ce a fost condusă cu 1-3. Este o echipă motivată, care nu se dă bătută niciodată. Au un public bun, un stadion frumos. Noi ne continuăm drumul.

Vremea a fost bună, am avut o sesiune de antrenament bună. Este o oportunitate importantă să jucăm la acest nivel, meciurile europene sunt speciale. În fotbal este normal să ai perioade bune și perioade proaste. Lucrul frumos la fotbal este că oricine poate vorbi despre fotbal”, a mai spus Tedesco.

