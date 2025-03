Ce jucător a remarcat Paulo Fonseca, după ce Lyon a eliminat-o pe FCSB din Europa League: "Mi-a plăcut" - Antena Sport

Paulo Fonseca şi Elias Charalambous/ Profimedia Paulo Fonseca a remarcat un singur jucător de la FCSB, după ce Lyon a învins-o categoric în retur, scor 4-0. Antrenorul francezilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Şut. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lyon s-a calificat în sferturile Europa League, după 7-1 la general cu FCSB. Mikautadze şi Nuamah au marcat câte o „dublă” în meciul retur. Ce jucător a remarcat Paulo Fonseca, după ce Lyon a eliminat-o pe FCSB din Europa League Paulo Fonseca s-a declarat bucuros de faptul că echipa sa a reuşit să se califice în sferturile competiţiei europene. Antrenorul a subliniat că rezultatul nu arată adevărata calitate a celor de la FCSB. De asemenea, Fonseca l-a remarcat pe căpitanul Adrian Şut, pe care l-a numit ca fiind un „jucător bun”. „Sunt foarte fericit, am făcut un meci bun împotriva unei echipe bune, rezultatul nu arată calitatea FCSB. Reclamă

Cred că am făcut un meci foarte bun, ştiam că dacă dăm primul gol noi va fi greu pentru FCSB. Am marcat patru goluri şi sunt foarte fericit. Sincer, nu cred că am avut mari probleme în defensivă. Mi-au plăcut mulţi jucători de la FCSB, mi-a plăcut căpitanul Şut, un jucător foarte bun. Sunt şi alţii. Le transmit toate cele bune celor la FCSB”, a declarat Paulo Fonseca, conform primasport.ro, după Lyon – FCSB 4-0.

Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB, după eşecul clar cu Lyon

Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB, după eşecul cu Lyon, din optimile Europa League, scor 1-7 la general. Patronul campioanei a dezvăluit ce decizie a luat, pentru sezonul viitor, după ce echipa a fost eliminată din competiţia europeană.

De asemenea, patronul campioanei a transmis că le va mări salariile jucătorilor importanţi de la FCSB, pentru ca aceştia să aibă o motivaţie în plus din sezonul viitor.

