Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB, după eşecul clar cu Lyon. Decizia luată pentru sezonul următor - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB, după eşecul cu Lyon, din optimile Europa League, scor 1-7 la general. Patronul campioanei a dezvăluit ce decizie a luat, pentru sezonul viitor, după ce echipa a fost eliminată din competiţia europeană. FCSB a pierdut clar „dubla" cu Lyon, scor 1-7, şi şi-a încheiat astfel parcursul remarcabil din Europa League. Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB, după eşecul clar cu Lyon Gigi Becali a dezvăluit că va transfera cel puţin trei jucători la FCSB, pentru a-şi întări echipa în vederea calificării în grupa principală de Champions League. De asemenea, patronul campioanei a transmis că le va mări salariile jucătorilor importanţi de la FCSB, pentru ca aceştia să aibă o motivaţie în plus din sezonul viitor. „Pe noi ne-a bătut Lyon cu 7-1, dar dacă aveam toată echipa, cu Bîrligea, Olaru, ne calificam. Câştigam meciul de acasă, eu aşa cred. Vom vedea acum la anul. Echipa asta va fi întărită cu vreo 3-4 jucători, încet-încet, cu paşi mici, ne îndreptăm acolo unde să nu mai luăm bătaie cu 4-0. Îmi spunea nevastă-mea: 'Băi, Gigi, ce ne bat ăştia'. În România, să dai mai mult de cinci milioane…nu dai. Ia toată selecţia din România, d-aia ne bat pe noi. Dar ei nu iau din România, nu au selecţie de 5 milioane, de 15-20 milioane. D-aia ne bat ei pe noi.

Hagi, care e marele Hagi, a demonstrat, a câştigat campionatul, dar a spus că nu are bani, e în play-out. Eu spun banii, banii, să iau 3-4 jucători, le măresc unora. Merg la următorul pas. Când are 25.000 de jucătorul, are încredere pe teren. Se simte mai puternic, toate trebuie să crească încet, încet”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Lyon – FCSB 4-0.

