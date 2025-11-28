"Ce eşec ruşinos!" Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz - Antena Sport

Închide meniul
“Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 8:39

Comentarii
Ce eşec ruşinos! Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz

Ştefan Baiaram, în timpul meciului Craiova - Mainz 1-0 - Sport Pictures

Presa din Germania a criticat evoluţia lui Mainz, după înfrângerea în faţa Universităţii Craiova, 0-1. Eşecul a fost considerat “ruşinos”, mai ales că germanii aveau maximum de puncte după primele 3 dueluri din Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat. Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor.

Presa din Germania o critică pe Mainz

“Ce eșec rușinos în Conference League! După criza din Bundesliga, Mainz se clatină și în Europa. O prestație extrem de slabă”, au notat cei de la Bild.

“Deși românii nu au declanșat o mare ofensivă, un penalty a fost suficient pentru victoria lor. Mainz a pierdut la limită, iar Potulski a avut un gol anulat de VAR înainte de final pentru un ofsaid milimetric. Cu toate acestea, nu se poate spune că a fost o înfrângere nemeritată, având în vedere că Mainz a fost în mare parte inofensivă în atac”, au scris cei de la Kicker.

Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.

