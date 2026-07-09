A picat nocturna în Dinamo Kiev – U Cluj! Meciul din preliminariile Europa League a fost întrerupt

Meciul dintre Dinamo Kiev şi U Cluj a fost întrerupt în minutul 83 al primei manşe din primul tur preliminar Europa League. Partida se dispută în Polonia, la Lublin, din cauza războiului care continuă în ţara vecină.

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Pe final de partidă, arbitrul partidei a fost nevoit să întrerupă duelul, din cauza faptului că nocturna a cedat.

A picat nocturna în Dinamo Kiev – U Cluj!

Fără goluri timp de 83 de minute, stadionul din Lublin a rămas şi fără o parte a nocturnei. Mai multe reflectoare au cedat, iar vizibilitatea redusă l-a forţat pe arbitru să îi trimită pe jucătorii celor două echipe la marginea terenului, până când se rezolvă problemele.

Aproximativ 8-9 minute, partida de la Lublin a fost întreruptă, în timp ce organizatorii au încercat să refacă problema nocturnei. Până la urmă, jocul s-a reluat, după ce cele mai multe reflectoare au fost aprinse, iar arbitrul a considerat că este luminozitatea optimă.