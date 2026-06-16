Universitatea Cluj, adversar infernal în primul tur al Europa League. „Șepcile roșii” înfruntă Dinamo Kiev

Universitatea Cluj și-a aflat marți adversarul din primul tur preliminar al UEFA Europa League, în cadrul tragerii la sorți care a avut loc la Nyon (Elveția). „Șepcile roșii” vor înfrunta Dinamo Kiev.

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Meciurile se vor juca pe 9 iulie 2026 (turul) și pe 16 iulie (returul). Între cele două manșe, mai exact pe 12 iulie, U Cluj va juca Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova.

UPDATE: Universitatea Cluj, duel de „foc” în Europa League

Universitatea Cluj a făcut un sezon remarcabil în Liga 1, fiind cea de-a doua clasată în campionat și finalistă în Cupa României. Gruparea antrenată de Cristiano Bergodi va începe din turul 1 preliminar al UEFA Europa League, dar nu va avea o misiune deloc ușoară.

„Șepcile roșii” vor da piept cu Dinamo Kiev, unul dintre cei mai grei adversari din prima urnă și unde evoluează și Vladislav Blănuță, fostul jucător al ardelenilor.

Posibile adversare Universitatea Cluj în turul 1 preliminar Europa League:

Ferencvaros

Qarabag FK

Sheriff Tiraspol

Dinamo Kiev

Hajduk Split

CSKA Sofia