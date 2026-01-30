Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul

Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul

Andrei Nicolae Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:53

Comentarii
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul

Răzvan Lucescu - Ionuț Radu / Colaj Profimedia

Faza grupei Europa League s-a încheiat, astfel că acum este cunoscut clasamentul final, iar fiecare echipă știe pe cine poate întâlni în play-off-ul pentru optimi, dar și în optimi. Sunt șanse ca în urma tragerii la sorți, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, să o întâlnească la baraj pe Celta Vigo, echipa pentru care evoluează Ionuț Radu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele 36 de echipe din Europa League și-au încheiat aventura în faza grupei XXL, astfel că acum se cunosc cele opt echipe calificate direct în optimi, cele 16 care vor avea de disputat un play-off, dar și restul de opt care au fost eliminate, printre care se regăsește și FCSB.

Posibil duel românesc în barajul pentru optimi UEL

Deși formația din Liga 1 nu se va mai afla în a doua competiție europeană, există o șansă de 50% să existe un duel între români în fazele eliminatorii. După ce clasamentul final a fost stabilit, iar fiecare club a aflat pe ce loc a terminat, s-au putut realiza și împerecherile pentru următoarele două “duble” din competiție.

PAOK Salonic o poate întâlni pe Celta Vigo într-un duel ce îi poate pune față în față pe Răzvan Lucescu și pe Ionuț Radu. Ibericii au terminat pe locul 16, în timp ce grecii pe 17, motiv pentru care există șanse să se întâlnească în următoarea fază a competiției UEL.

Dacă Celta Vigo nu o va întâlni pe PAOK, atunci va da peste Lille, situație în care grecii ar fi nevoiți să joace cu Steaua Roșie Belgrad. Ulterior, în optimi, cele două formații ar putea da peste Olympique Lyon sau Aston Villa.

Reclamă
Reclamă

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți a barajului pentru optimi Europa League.

Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolarNoile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
1:12 30 ian.
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”
1:05 30 ian.
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
0:50 30 ian.
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
0:49 30 ian.
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
0:34 30 ian.
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
0:29 30 ian.
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul