Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul - Antena Sport

Faza grupei Europa League s-a încheiat, astfel că acum este cunoscut clasamentul final, iar fiecare echipă știe pe cine poate întâlni în play-off-ul pentru optimi, dar și în optimi. Sunt șanse ca în urma tragerii la sorți, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, să o întâlnească la baraj pe Celta Vigo, echipa pentru care evoluează Ionuț Radu.

Cele 36 de echipe din Europa League și-au încheiat aventura în faza grupei XXL, astfel că acum se cunosc cele opt echipe calificate direct în optimi, cele 16 care vor avea de disputat un play-off, dar și restul de opt care au fost eliminate, printre care se regăsește și FCSB.

Posibil duel românesc în barajul pentru optimi UEL

Deși formația din Liga 1 nu se va mai afla în a doua competiție europeană, există o șansă de 50% să existe un duel între români în fazele eliminatorii. După ce clasamentul final a fost stabilit, iar fiecare club a aflat pe ce loc a terminat, s-au putut realiza și împerecherile pentru următoarele două “duble” din competiție.

PAOK Salonic o poate întâlni pe Celta Vigo într-un duel ce îi poate pune față în față pe Răzvan Lucescu și pe Ionuț Radu. Ibericii au terminat pe locul 16, în timp ce grecii pe 17, motiv pentru care există șanse să se întâlnească în următoarea fază a competiției UEL.

Dacă Celta Vigo nu o va întâlni pe PAOK, atunci va da peste Lille, situație în care grecii ar fi nevoiți să joace cu Steaua Roșie Belgrad. Ulterior, în optimi, cele două formații ar putea da peste Olympique Lyon sau Aston Villa.